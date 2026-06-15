En plena presentación de Spider-Man: Brand New Day en Madrid, Tom Holland protagonizó un momento que cruzó el mundo del cine con el del fútbol y desató una ola de comentarios en redes sociales al referirse a Julián “La Araña” Álvarez.

Mientras charlaba con la prensa, el actor fue consultado sobre qué futbolista podría ponerse el traje del superhéroe más famoso de Marvel. Al principio, Holland pensó en otro jugador, pero la cronista de DAZN le preguntó si conocía a Julián “la Araña” Álvarez. Cuando le mostraron quién era, el británico no dudó: “Ahhh, sí. Él sería un gran Spider-Man”, lanzó, relacionando de inmediato al delantero argentino con el personaje que interpreta desde hace una década.

La reacción de Holland sorprendió por la rapidez con la que asoció a Julián con el superhéroe, sobre todo por el apodo que acompaña al cordobés desde sus inicios en el fútbol. “La Araña” es una marca registrada para el delantero, y la comparación con Spider-Man surgió de manera casi natural.

EL MENSAJE DE TOM HOLLAND PARA JULIÁN ÁLVAREZ QUE HIZO EXPLOTAR LAS REDES

Antes de terminar la entrevista, Tom Holland fue un paso más allá y le dejó un mensaje directo a Julián Álvarez. “Me encantaría conocerte y espero que hagas un gran torneo”, expresó el actor, dejando en claro que sigue de cerca la actualidad futbolera y que sabe quién es el 9 de la Selección argentina.

El gesto de Holland no tardó en viralizarse y generó una catarata de reacciones entre los fanáticos del cine y del fútbol. En plena cuenta regresiva para el Mundial 2026, la escena unió a dos figuras que arrastran millones de seguidores en todo el mundo.

La elección de Tom Holland no fue casualidad. El apodo de “la Araña” acompaña a Julián Álvarez desde hace años y ya es parte de su identidad deportiva como se vio en los festejos de la Selección tras el campeonato mundial de 2022: el delantero lució la máscara argentinizada del superhéroe en el micro que iba al Obelisco pero nunca pudo llegar. Por eso, la comparación con Spiderman apareció de forma espontánea y divertida durante la charla.

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