El gran presente deportivo de Valentín “Colo” Barco tiene su correlato también en su vida privada: el lateral izquierdo de la Selección argentina construyó junto a su esposa, la influencer Yazmín Jaureguy, un hogar en Francia que combina diseño contemporáneo, funcionalidad y una marcada influencia europea.

En las redes sociales, la pareja fue mostrando distintos rincones de la vivienda donde también crece su hija Gemma.

Las imágenes compartidas por la pareja permiten descubrir una vivienda donde predominan los ambientes amplios, la luminosidad y una paleta de colores neutros.

La casa de Colo Barco y Yazmín Jaureguy en Francia Por: Instagram

El blanco y el negro aparecen como protagonistas absolutos de una propuesta estética que busca transmitir elegancia sin perder funcionalidad, en línea con las tendencias de decoración que dominan el estilo europeo contemporáneo.

EL LIVING DE COLO BARCO Y YAZMÍN JAUREGUY: BLANCO, NEGRO Y MUCHA LUZ

Uno de los sectores más destacados de la propiedad es el living principal, donde enormes ventanales permiten el ingreso de abundante luz natural durante gran parte del día. Para acompañar esa sensación de amplitud, eligieron cortinas translúcidas que filtran la luz sin oscurecer el ambiente, generando una conexión constante con el exterior.

El living blanco y negro de la casa de Colo Barco en Francia Por: Instagram

El mobiliario sigue la misma línea moderna y minimalista. Un gran sillón en forma de “L” ocupa el centro de la escena y se convierte en el punto de encuentro familiar. Los almohadones y las mantas aportan textura y calidez, mientras que una mesa ratona de madera clara introduce un contraste natural dentro de una decoración dominada por los tonos neutros. Una alfombra con detalles gráficos en negro delimita el espacio y aporta personalidad al conjunto.

EL COMEDOR Y LOS DETALLES QUE SUMAN ESTILO

Distintos cuadros y portarretratos distribuidos sobre una de las paredes exhiben recuerdos familiares y suman un toque íntimo al ambiente. La continuidad estética se mantiene en el comedor, ubicado a pocos metros del living, donde se destaca una mesa redonda acompañada por sillas tapizadas de líneas simples y una lámpara colgante que aporta un detalle sofisticado.

Blanco y negro, la casa de Colo Barco en Francia Por: Instagram

La combinación de materiales, colores y formas genera una atmósfera armónica que refuerza la identidad visual de toda la casa. Lejos de los excesos, la vivienda de Colo Barco apuesta por un concepto donde la funcionalidad y el diseño conviven en perfecto equilibrio, dejando en claro que el futbolista también sabe marcar tendencia fuera de la cancha.