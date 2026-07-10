Antonela Roccuzzo volvió a ser noticia por su look en un evento de alcance internacional. La rosarina asistió como invitada de honor a la inauguración de la nueva boutique de Victoria Beckham en el exclusivo centro comercial Bal Harbour Shops de Miami, un local que marca el desembarco de la diseñadora británica en Estados Unidos con un espacio propio.

La velada, bautizada “House of Victoria”, reunió a figuras internacionales en una noche pensada para destacar la estética minimalista que caracteriza a la marca. David Beckham acompañó a su esposa junto a sus tres hijos, Harper Seven, Cruz y Romeo, mientras que también se sumaron el cantante Marc Anthony junto a Nadia Ferreira, y el exfutbolista Ronaldo Nazário con su pareja Celina Locks.

La publicación de Victoria Beckham en Instagram, donde agradeció a los presentes por acompañarla en la apertura de su espacio en Bal Harbour Shops. Fuente: Instagram @victoriabeckham

La lista de invitados reforzó el carácter exclusivo de la celebración, en la que la propia Victoria Beckham definió la noche como “alucinante”.

EL LOOK DE ANTONELA ROCCUZZO EN LA FIESTA DE VICTORIA BECKHAM

Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham

Victoria Beckham

Para la ocasión, la modelo eligió un vestido de la propia colección de su anfitriona: un diseño largo en color oscuro, ajustado al cuerpo y sin mangas. Completó el conjunto con zapatos peep toe y una minibag de Hermès, sumando así un guiño de lujo a la propuesta minimalista de la marca. Como embajadora de Tiffany, eligió joyas de oro de la firma, una cadena y aros, mientras que en belleza optó por el pelo suelto al natural y un maquillaje enfocado en resaltar la mirada con labios en tono nude.

Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham, sonrientes durante la cena, en una imagen que reflejó la cercanía entre ambas. Foto: Instagram @victoriabeckham

La ausencia más comentada de la noche fue la de Lionel Messi, quien no pudo acompañar a su esposa porque se encuentra concentrado con la Selección Argentina, que este sábado 11 de julio enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

VICTORIA BECKHAM Y EL DESEMBARCO DE SU MARCA EN ESTADOS UNIDOS

El pop-up en Bal Harbour Shops busca acercar sus colecciones a un público internacional, en un entorno pensado para reflejar la identidad minimalista de la firma, con líneas limpias y una selección de piezas de calidad.

Victoria Beckham, junto a otras invitadas, disfrutó de la cena rodeada de amigas en el evento de apertura de su nuevo local. Foto: Instagram @victoriabeckham Por: Instagram

La cercanía entre Antonela Roccuzzo y la familia Beckham se fue consolidando desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, un vínculo que quedó una vez más a la vista en esta celebración.