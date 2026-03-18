El Día de las Madres en el Reino Unido suele ser una fecha cargada de emociones y homenajes familiares. Sin embargo, este año, la familia Beckham, que viene envuelta en un verdadero escándalo internacional desde hace tiempo, volvió a dar que hablar por un gesto de Brooklyn Beckham que no pasó desapercibido.

Mientras sus hermanos y su papá llenaron de elogios y recuerdos a Victoria Beckham, Brooklyn eligió otro camino: celebró el cumpleaños de su suegra, Claudia Hefner, y no dedicó ni una sola palabra pública a su propia mamá, según informaron en el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 por Ciudad Magazine).

El escándalo familiar de los Beckham en el Día de las Madres (Foto: captura de Mshow).

EL GESTO DE BROOBKLIN BECKHAM QUE ENCENDIÓ LA POLÉMICA

A través de sus historias de Instagram, Brooklyn Beckham compartió una foto familiar junto a su esposa, Nicola Peltz, y su suegra, Claudia Hefner. El mensaje fue directo y cariñoso:“Feliz cumpleaños a la mejor suegra, te quiero mucho y espero que hayas tenido el día más increíble”, escribió, sumando un emoji de corazón rojo.

El saludo de Brooklyn Beckham a su suegra, la madre de Nicola Peltz, en el día de su cumpleaños y el Día de las Madres (Foto: redes sociales @brooklynpeltzbeckham).

Lo que más llamó la atención fue la ausencia total de cualquier mención a Victoria Beckham, justo en el Día de las Madres británico. El silencio de Brooklyn contrastó de lleno con el resto de los Beckham. Este gesto no hizo más que profundizar los rumores de distanciamiento con su familia.

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