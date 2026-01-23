Desde su boda con Brooklyn Beckham en abril de 2022, Nicola Peltz pasó de ser una actriz conocida en Hollywood a convertirse en una de las figuras más comentadas del universo mediático británico.

Su incorporación a la familia Beckham no fue silenciosa: desde entonces, su nombre aparece asociado a rumores de tensiones internas, distancias emocionales y gestos que los tabloides no dejaron pasar por alto. Para muchos, se transformó en la llamada “manzana de la discordia” de uno de los clanes más famosos del mundo.

Nicola Anne Peltz nació el 9 de enero de 1995 en el condado de Westchester, Nueva York, en el seno de una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Es hija de Nelson Peltz, multimillonario e influyente inversor con participación en grandes corporaciones como Procter & Gamble, PepsiCo y Wendy’s, y de Claudia Heffner, exmodelo.

Criada entre lujos, mansiones y un fuerte peso empresarial, Nicola creció acostumbrada a la exposición pública y a los círculos de poder.

QUÉ ES DE LA VIDA DE NICOLA PELTZ, ESPOSA DE BROOKLYN BECKHAM

A diferencia del camino corporativo de su padre, eligió desde joven una carrera artística. Debutó en el cine siendo adolescente y alcanzó notoriedad internacional al interpretar a Katara en The Last Airbender (2010).

Más tarde, participó en Transformers: Age of Extinction (2014), una superproducción que amplió su visibilidad global. También obtuvo reconocimiento por su trabajo en la serie Bates Motel, donde mostró un perfil actoral más dramático.

El punto de inflexión llegó en 2019, cuando comenzó su relación con Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria. El romance avanzó rápidamente y, en menos de un año, anunciaron su compromiso.

La boda se celebró el 9 de abril de 2022 en la mansión de los Peltz en Palm Beach, Florida, con una ceremonia millonaria que reunió a celebridades del deporte, la moda y el espectáculo.

Tras el casamiento, empezaron a circular versiones de fricciones entre Nicola y Victoria Beckham. El foco inicial estuvo puesto en el vestido de novia: se esperaba que fuera diseñado por Victoria, pero Nicola finalmente eligió un modelo de Valentino.

Aunque ambas minimizaron el tema públicamente, el episodio quedó instalado como el primer signo de distanciamiento. A partir de allí, los gestos —o las ausencias— en eventos familiares y publicaciones en redes sociales alimentaron las especulaciones.

La situación volvió a encenderse en 2025, cuando Brooklyn y Nicola renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima en Estados Unidos. La ausencia de David y Victoria Beckham no pasó inadvertida y reforzó la idea de una relación familiar tensa.