La imagen de “familia perfecta” que durante años rodeó a los Beckham se quebró por completo en las últimas horas, luego de que Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David Beckham y Victoria Beckham, publicara un explosivo descargo en redes sociales en el que acusó a sus padres de manipulación, control mediático y de haber intentado sabotear su matrimonio con Nicola Peltz.

El escándalo se intensificó cuando usuarios detectaron que David y Victoria habrían dejado de seguir en Instagram a Brooklyn y a su esposa poco antes de Navidad, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

Ese gesto fue leído como una señal pública de distanciamiento y terminó de encender una interna que ya venía sumando rumores desde hace meses.

BROOKLYN BECKHAM ROMPIÓ EL SILENCIO Y APUNTÓ CONTRA SUS PADRES

En su mensaje, Brooklyn aseguró que durante años intentó mantener los conflictos dentro del ámbito privado, pero que una situación sostenida lo empujó a hablar: “Guardé silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que me ha dejado sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, expresó.

Brooklyn Beckham acusó a David y Victoria de manipulación y de querer sabotear su matrimonio con Nicola Peltz. Crédito: Instagram

A partir de allí, el joven fue tajante al describir lo que, según él, vivió desde pequeño: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió, y acusó a sus padres de manejar “las narrativas en la prensa” y de sostener una fachada basada en “publicaciones performativas” y vínculos aparentes.

EL VESTIDO DE NICOLA PELTZ Y EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Entre los principales rumores que circularon en medios europeos, uno de los más fuertes apuntaba a un supuesto desplante de Nicola Peltz: que no habría querido usar un diseño original de Victoria Beckham para su casamiento, lo que habría provocado el enojo de la ex Spice Girl.

Sin embargo, Brooklyn negó esa versión y fue directo al señalar a su madre: “Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento a pesar de lo emocionada que estaba por usar su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”, afirmó.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Foto: brooklynpeltzbeckham/IG)

De acuerdo con su relato, ese habría sido uno de los primeros momentos de quiebre, pero no el único.

ACUSACIÓN DE “SOBORNO” Y UN QUIEBRE FINANCIERO QUE CAMBIÓ TODO

En otro tramo del descargo, Brooklyn aseguró que, semanas antes de la boda, sus padres habrían intentado presionarlo con un acuerdo económico vinculado a su identidad pública.

“Mis padres intentaron sobornarme semanas antes de la boda para que cediera los derechos de mi nombre”, reveló, y sostuvo que rechazó esa propuesta porque afectaría su futuro con Nicola.

Según explicó, esa negativa impactó de lleno en la relación: “Mi negativa afectó el día de pago y nunca me han tratado de la misma manera desde entonces”.

“NO ERA DE SANGRE”: LA FRASE QUE HABRÍA MARCADO LA RUPTURA

Brooklyn también aseguró que la tensión familiar escaló con comentarios hirientes hacia su esposa desde el inicio del vínculo.

Incluso, reveló un episodio previo al casamiento: “La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola ‘no era de sangre’ y ‘no era familia’”, denunció.

A partir de ese momento, sostuvo que comenzó una cadena de ataques en privado y en público, incluyendo agresiones que, según él, terminaron filtradas a la prensa.

EL PRIMER BAILE DE LA BODA Y UN MOMENTO QUE DEFINIÓ LA INTERNA

Uno de los episodios más impactantes del descargo fue el que Brooklyn relató sobre el primer baile con Nicola. Según contó, estaba planificado un momento romántico ante los 500 invitados, pero todo habría sido alterado.

“Mi madre saboteó mi primer baile con mi esposa”, aseguró. En ese contexto, detalló que Marc Anthony lo llamó al escenario, donde debía ocurrir el baile con Nicola, pero terminó apareciendo Victoria: “Bailó sobre mí de manera muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”, escribió.

A raíz de esa experiencia, Brooklyn afirmó que él y Nicola quisieron renovar sus votos para reemplazar esos recuerdos por otros que les generen felicidad.

BROOKLYN DENUNCIÓ ENSAÑAMIENTO CONTRA NICOLA PELTZ

El hijo mayor del matrimonio Beckham aseguró que su esposa fue víctima constante de destratos y tensiones familiares, más allá de los intentos por acercar posiciones.

“Mi esposa ha sido constantemente irrespetada por mi familia”, remarcó, y agregó que Victoria “invitó repetidamente a mujeres de mi pasado” con el objetivo de incomodarlos.

Además, negó que Nicola sea la causante del distanciamiento, como muchos sostienen: para él, la situación es al revés.

“LA NARRATIVA ESTÁ AL REVÉS”: SU POSTURA SOBRE EL CONTROL

Brooklyn también se refirió directamente a una de las versiones que más circularon en estos años: que Nicola lo “controla”.

“La narrativa de que mi esposa me controla es completamente al revés. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida”, sostuvo.

En un cierre con tono emocional, confesó haber atravesado durante años un cuadro de ansiedad, que recién habría disminuido al alejarse de su familia: “Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido”, escribió, y afirmó que hoy busca una vida lejos de “la imagen, la prensa o la manipulación”.