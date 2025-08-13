David Beckham y Victoria Beckham, reconocidos mundialmente por su estilo, éxito y vida de lujo en Miami, atraviesan un momento personal complicado. En las últimas horas se conoció un conflicto familiar que sorprendió a sus seguidores y que tiene como protagonista a su hijo mayor, Brooklyn Beckham, y su esposa, Nicola Peltz.

Según informó el diario británico The Mirror, el exfutbolista y la diseñadora no fueron invitados a la renovación de votos matrimoniales de Brooklyn y Nicola, un evento que reunió a unas 200 personas. La noticia los tomó por sorpresa, ya que se enteraron por internet, y la exclusión alcanzó también a los hermanos de Brooklyn: Romeo, Harper y Cruz.

David y Victoria Beckham (Foto: victoriabeckham/IG)

Un amigo cercano a Nicola Peltz aseguró al periodista Tom Bryant que “los hermanos de Brooklyn han estado avivando el fuego... se han burlado y troleado abiertamente de Brooklyn en comentarios en redes sociales”. Esta situación habría tensado aún más la relación entre la joven pareja y el resto de la familia Beckham.

Leé más:

El impactante look de Antonela Roccuzzo que elogió Victoria Beckham: “Amo cómo te queda”

REVELARON EL DRAMA FAMILIAR DE DAVID Y VICTORIA BECKHAM POR EL QUE DEJARON DE VER A SU HIJO

Los seguidores no tardaron en reaccionar en redes, criticando a Nicola y señalando que intenta distanciar a Brooklyn de su entorno. “Debería respetar a sus padres. Le han dado una vida maravillosa. ¡Tiene que reconocer eso!”, “Desgarrador para sus padres” o “No mereces llevar el nombre de Beckham”, fueron algunos de los mensajes más duros.

Mientras se celebraba la boda, los Beckham disfrutaban de unas vacaciones en un yate. Victoria compartió una foto en Instagram junto a David con la frase “Besos”, evitando mencionar la situación.

Pese al dolor, una fuente consultada por Bryant afirmó que “la puerta está abierta. Nadie quiere ver este tipo de dolor. Siempre hay esperanza”. Sin embargo, reveló que llevan “muchos meses” intentando comunicarse con Brooklyn y su esposa, sin lograr una reconciliación.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Foto: brooklynpeltzbeckham/IG)

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Foto: brooklynpeltzbeckham/IG)

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Foto: brooklynpeltzbeckham/IG)

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Foto: brooklynpeltzbeckham/IG)

Nicola Peltz (Foto: brooklynpeltzbeckham/IG)

Leé más:

David Beckham se parece a Don Ramón: el retrato que se volvió viral

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.