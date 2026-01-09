La relación entre David Beckham y su hijo Brooklyn llegó a un punto límite. En las últimas horas, trascendió que el mayor de los Beckham decidió que cualquier comunicación con su padre se maneje exclusivamente por vía legal.

Brooklyn Beckham envió una carta formal exigiendo que cualquier contacto futuro se realice únicamente a través de sus respectivos abogados.

Además, prohibió que lo mencionen o etiqueten en redes sociales, marcando un quiebre total en la dinámica familiar.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Foto: brooklynpeltzbeckham/IG)

Cuál fue el pedido formal de Brooklyn Beckham

Desde la ruptura la comunicación quedó restringida a intercambios estrictamente formales entre los estudios Schillings (por parte de Brooklyn) y Harbottle & Lewis (por parte de los Beckham).

David y Victoria Beckham (Foto: Instagram @victoriabeckham y @brooklynpeltzbeckham)

El joven también pidió que sus padres evitaran cualquier mención pública sobre su vida y la de su esposa, Nicola Peltz Beckham.

Por qué se pelearon David Beckham y su hijo mayor

En agosto último, según informó el diario británico The Mirror, David y Victoria no fueron invitados a la renovación de votos matrimoniales de Brooklyn y Nicola, un evento que reunió a unas 200 personas.

"Dos campeones del mundo". David Beckham celebró su encuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul. (Foto: @davidbeckham)

La noticia los tomó por sorpresa, ya que se enteraron por internet, y la exclusión alcanzó también a los hermanos de Brooklyn: Romeo, Harper y Cruz.

Un amigo cercano a Nicola Peltz aseguró al periodista Tom Bryant que“los hermanos de Brooklyn han estado avivando el fuego... se han burlado y troleado abiertamentede Brooklyn en comentarios en redes sociales”. Esta situación habría tensado aún más la relación entre la joven pareja y el resto de la familia Beckham.