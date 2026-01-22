El inicio de 2026 fue duro y de exposición para el clan Beckham. Brooklyn, hijo mayor de David y Victoria, advirtió que no quiere reconciliarse con su familia.

El contexto se gestó por desacuerdos personales y profesionales, además de concepciones diferentes respecto del término “familia”.

En ese marco, Brooklyn tiene voz propia y sostiene el distanciamiento de sus parientes, especialmente de sus padres.

El primogénito comenzó a trabajar a los 15 años como barista en una cafetería en el oeste de Londres. Intentó seguir los pasos de su padre, pero tuvo una experiencia truncada en el Arsenal: a los 16 años dejó el fútbol.

Qué es de la vida de Brooklyn Beckham: del modelaje a la cocina | Créditos: Instagram @brooklynpeltzbeckham

QUÉ ES LA VIDA DE BROOKLYN BECKHAM

Ya en su adolescencia, en 2014, Brooklyn incursionó en el mundo de la moda y la fotografía. Fue portada de Vogue China, Miss Vogue, L’Uomo Vogue, The New York Times Style Magazine e Interview.

Tras ser rostro de algunas marcas, llegó la pandemia y cambió su búsqueda: se metió en la cocina y lanzó una serie digital llamada Cookin’ With Brooklyn. Presentó sus recetas y viralizó videos de MasterClass.

Ahora cuenta con su marca de sake denominada WESAKE. En 2025 fue parte del documental titulado Formula E Creators’ Challenge.