Lee tu horóscopo diario del 15 de junio de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna Nueva marca un período de renovación afectiva. Ve despacio y escucha tus emociones antes de actuar. Los vínculos crecen cuando das espacio al diálogo y la comprensión.

Tauro : La Luna Nueva favorece mejoras en la vida afectiva y fortalece los lazos familiares. Recibes demostraciones de cariño que te ayudan a confiar más en el amor y en el futuro.

Géminis : La Luna Nueva te invita a confiar en la sabiduría del corazón. Nuevas emociones aparecen para recordarte que el amor también necesita fe, paciencia y apertura emocional.

Cáncer : La Luna Nueva mejora las relaciones familiares y fortalece la sensación de pertenencia. Mirar hacia adentro te ayuda a descubrir qué necesita realmente tu corazón.

Leo : La Luna Nueva favorece encuentros importantes y momentos compartidos con personas especiales. La confianza en tus sentimientos te ayuda a construir vínculos más sólidos.

Virgo : La Luna Nueva te invita a refugiarte en quienes te brindan amor sincero. Aprendes a equilibrar lo que das y recibes para fortalecer relaciones más saludables y estables.

Libra : La Luna Nueva ilumina tu vida afectiva y te permite ver nuevas posibilidades. Incluso si existen diferencias, el amor encuentra caminos para crecer y evolucionar.

Escorpio : La Luna Nueva activa relaciones importantes y te ayuda a comprender mejor tus necesidades emocionales. El crecimiento afectivo surge cuando compartes lo que sientes.

Sagitario : La Luna Nueva te recuerda que el amor también necesita pausas y cuidado. Recargar energía emocional será clave para fortalecer vínculos que realmente importan.

Capricornio : La Luna Nueva favorece conversaciones sinceras en pareja y ayuda a aclarar sentimientos. Los acuerdos que surjan ahora pueden fortalecer la relación a largo plazo.

Acuario : La Luna Nueva mejora la comunicación familiar y favorece la reconciliación. Las palabras adecuadas generan cercanía y permiten abrir nuevas oportunidades afectivas.