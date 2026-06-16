Netflix presentó el tráiler oficial, nuevas imágenes y el arte principal de La casa de la pradera, la esperada nueva versión de La Familia Ingalls basada en los clásicos libros de Laura Ingalls Wilder que marcaron a generaciones de lectores y espectadores alrededor del mundo.

La primera temporada se estrenará el próximo 9 de julio exclusivamente en Netflix y promete ofrecer una mirada renovada sobre una de las historias más emblemáticas de la literatura estadounidense.

Definida como un drama familiar esperanzador, una historia épica de supervivencia y un relato sobre los orígenes del Oeste americano, esta nueva adaptación retoma el espíritu de las novelas semiautobiográficas de Laura Ingalls Wilder, aunque con una mirada contemporánea.

Fotograma de La Casa de la Pradera, la remake de La Familia Ingalls (Foto: gentileza Netflix)

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NETFLIX FILGRÓ UN ADELANTO DE LA CASA DE LA PRADERA, LA NUEVA VERSIÓN DE LA FAMILIA INGALLS

Según adelantó Netflix, la producción ofrecerá una visión caleidoscópica de las luchas, los desafíos y los triunfos de quienes ayudaron a construir la frontera estadounidense, explorando tanto los vínculos familiares como las dificultades de una época marcada por la expansión hacia el oeste.

La producción cuenta con Rebecca Sonnenshine como showrunner, guionista y productora ejecutiva. La creadora trabajó previamente en exitosas series como The Boys, The Vampire Diaries y Archive 81.

Fotograma de La Casa de la Pradera, la remake de La Familia Ingalls (Foto: gentileza Netflix)

Además, la producción ejecutiva está a cargo de Joy Gorman Wettels para Joy Coalition, Trip Friendly para Friendly Family Productions y Dana Fox. La dirección de los episodios estuvo en manos de Sarah Adina Smith, Julie Anne Robinson, Kat Candler, Erica Tremblay y Sydney Freeland.

La serie está protagonizada por Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Alice Halsey, Skywalker Hughes, Warren Christie, Jocko Sims, Meegwun Fairbrother, Alyssa Wapanatâhk y Wren Zahewenim Gotts. También forman parte del elenco Kowen Cadorath, Xander Cole, Thosh Collins, Barrett Doss, Michael Hough, Ryan Robbins, Maclean Fish y Mary Holland.

Fotograma de La Casa de la Pradera, la remake de La Familia Ingalls (Foto: gentileza Netflix)

La casa de la pradera es una producción de CBS Studios y Anonymous Content y buscará conquistar tanto a los fanáticos de la historia original como a una nueva generación de espectadores cuando llegue a Netflix el próximo 9 de julio.

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