En medio de los rumores que la vinculan a una supuesta separación de Lamine Yamal, Nicki Nicole eligió expresarse de una manera muy particular: con ternura y simpleza en sus redes sociales.

La rosarina compartió en sus historias una foto junto a su mascota pomeranian, acompañada del mensaje “Buen día”.

Además, publicó una grabación de su perrito, dejando en claro que en este momento prefiere mostrar el costado más íntimo de su vida, lejos de las especulaciones mediáticas.

Crédito: Arriba Argentinos.

El gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes interpretaron el posteo de Nicki Nicole en Instagram como una respuesta indirecta a las versiones sobre su relación con la joven estrella del fútbol mundial.

Aseguran que Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron tras 13 días de noviazgo, ¿por culpa de un argentino?

El universo del espectáculo y el fútbol quedó patas para arriba este martes después de que trascendiera la noticia de que Lamine Yamal, la joven estrella del fútbol español, y la cantante argentina Nicki Nicole habrían puesto punto final a su relación.

Este rumor surgió luego de que el futbolista quitara del feed de su Instagram las fotos en las que aparecía con la cantante.

En las últimas horas surgió el nombre de un argentino como posible “tercero en discordia” en la separación.

Todo comenzó cuando usuarios de X (ex Twitter) y cuentas especializadas en farándula empezaron a compartir mensajes y capturas que daban por terminada la relación entre el futbolista del Barcelona y la artista rosarina.

La noticia sorprendió a los seguidores de ambos, que venían siguiendo de cerca cada movimiento de la pareja, especialmente después de que se mostraran juntos en el cumpleaños de la intérprete urbana.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la versión que indica que un joven argentino habría sido el detonante de la ruptura.

Aunque por ahora no trascendieron nombres, las especulaciones no tardaron en multiplicarse y el tema se instaló con fuerza en las redes.