El universo del espectáculo y el fútbol quedó patas para arriba este martes después de que trascendiera la noticia de que Lamine Yamal, la joven estrella del fútbol español, y la cantante argentina Nicki Nicole habrían puesto punto final a su relación.

Este rumor surgió luego de que el futbolista quitara del feed de su Instagram las fotos en las que aparecía con la cantante.

En las últimas horas surgió el nombre de un argentino como posible “tercero en discordia” en la separación.

Lamine Yamal y Nicki Nicole (Foto: captura de Instagram).

El rumor que sacudió a los fans de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Todo comenzó cuando usuarios de X (ex Twitter) y cuentas especializadas en farándula empezaron a compartir mensajes y capturas que daban por terminada la relación entre el futbolista del Barcelona y la artista rosarina.

La noticia sorprendió a los seguidores de ambos, que venían siguiendo de cerca cada movimiento de la pareja, especialmente después de que se mostraran juntos en el cumpleaños de la intérprete urbana.

Según medios europeos, se separaron Nicki Nicole y Lamine Yamal: el noviazgo duró 13 días. pic.twitter.com/R04aOE34rM — Real Time (@RealTimeRating) September 2, 2025

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la versión que indica que un joven argentino habría sido el detonante de la ruptura.

Aunque por ahora no trascendieron nombres, las especulaciones no tardaron en multiplicarse y el tema se instaló con fuerza en las redes.

El silencio de los protagonistas y la reacción en redes

Por el momento, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole salieron a confirmar ni desmentir la separación. Tampoco hubo declaraciones oficiales sobre la supuesta aparición de un tercero.

Mientras tanto, los fanáticos de ambos inundaron las redes con mensajes de apoyo, memes y teorías sobre lo que pudo haber pasado.

El tema se convirtió en tendencia y generó un verdadero revuelo tanto en Argentina como en España.