Los rumores ya quedaron atrás: Nicki Nicole (25) y Lamine Yamal (18) confirmaron su relación y las redes sociales no tardaron en reaccionar.

El joven futbolista del FC Barcelona compartió una foto junto a la cantante argentina en sus historias de Instagram, generando una verdadera revolución virtual en el día del cumpleaños número 25 de Nicki.

Lamine Yamal sorprendió a Nicki Nicole con un festejo romántico | Créditos: Instagram @nicki.nicole @lamineyamal

El posteo no pasó desapercibido: en minutos se volvió viral y miles de usuarios comenzaron a compartir memes del romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, convirtiéndolos en tendencia.

💘 ¿Cómo empezó la historia entre Nicki Nicole y Lamine Yamal?

Las primeras versiones de un posible vínculo amoroso surgieron en julio de 2025, cuando Nicki fue una de las invitadas especiales al cumpleaños de Lamine Yamal, que reunió a figuras del mundo del fútbol y la música.

Lamine Yamal sorprendió a Nicki Nicole con un festejo romántico | Créditos: Instagram @nicki.nicole

Entre los artistas presentes también estuvo el cordobés Luck Ra, amigo cercano de la rosarina.

Desde entonces, los fans comenzaron a especular con una posible relación, que ahora ya es oficial. Y como suele suceder, los memes no tardaron en llegar.

😂 Los memes más virales de Nicki Nicole y Lamine Yamal