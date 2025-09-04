Tras la polémica fiesta por su cumpleaños número 18 y las especulaciones en torno a su relación con Nicki Nicole, el joven delantero del Barcelona decidió romper el silencio y se refirió a la exposición mediática que lo rodea.

En una entrevista con TVE, Lamine Yamal reconoció que poco a poco va entendiendo que todo lo que haga fuera de la cancha será noticia:“De lo que más se habla últimamente es de lo de fuera del campo, pero creo que lo importante es lo que hago dentro. Si jugara en el Mataró, nadie diría nada de una fiesta con 18 años o de mi vida personal”, señaló.

El español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra después de anotar el primer gol desde el punto de penalti durante el partido de fútbol de LaLiga española entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona en el estadio de Vallecas en Madrid, España, el domingo 31 de agosto de 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) Por: AP

LAMINE YAMAL Y SU RESPUESTA A LOS MEDIOS

El delantero, que heredó la camiseta número 10 de Lionel Messi en el Barcelona, fue contundente al acusar a la prensa de inventar noticias sobre su intimidad: “Me di cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado e incluso inventado. No me importa mucho. Sólo escucho a mi círculo, que es el que realmente sabe lo que importa”, aseguró.

Además, remarcó que su prioridad es seguir concentrado en el fútbol: “Nunca escucharás que Lamine está triste o feliz por lo que diga otra persona. Sigo mi camino con mi mentalidad, que es lo que me ha llevado hasta aquí”.

La semana pasada, figuras como Marcelo Bielsa y Luis De la Fuente, técnico de la Selección de España, pidieron que la atención mediática se enfoque en el juego de Yamal y no en su vida personal.El delantero agradeció ese respaldo: “Estoy muy agradecido, han sido de las personas que mejor me han defendido, con las palabras justas y exactas. Luis, mi míster en la selección, me defiende y eso no es casualidad”.

En cuanto al cambio de número, Yamal explicó que la decisión de lucir el dorsal 10 comenzó a gestarse tras la Eurocopa:“Cuando vi la oportunidad no sentí presión. Sólo quiero hacer mi camino y me está yendo bien. De momento he empezado mejor que con el 19”, afirmó.