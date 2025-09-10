Reacio a mostrar su vida amorosa en redes sociales tras la separación de Nicki Nicole, Trueno se enamoró y confirmó su noviazgo con la modelo Teresa Prettel.
El cantante de trap subió una foto de los dos, partida en dos historias en Instagram. “Ella” y “Yo”, escribió Trueno y la musicalizó con Dilemma de Nelly y Kelly Rowland.
Otro toque romántico: ambos miraron a cámara e hicieron un corazón con sus manos.
Más sobre este tema
DE QUÉ SE TRATA DILEMA, LA CANCIÓN QUE ELIGIÓ TRUENO
La canción “Dilemma” de Nelly feat. Kelly Rowland (2002) es un clásico del R&B y hip hop de los 2000, y trata sobre un amor prohibido o una relación complicada.
En la letra, Kelly Rowland interpreta a una mujer que ya está en pareja, pero que no puede evitar sentirse atraída por Nelly. Ella confiesa que, aunque tiene un compromiso, piensa en él todo el tiempo y no puede sacarlo de su cabeza.
Nelly, por su parte, responde mostrando el mismo interés y atracción, aunque sabe que la situación es delicada.
En síntesis, la canción habla de la tentación, el deseo y el dilema moral de enamorarse de alguien cuando ya hay otra relación de por medio.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.