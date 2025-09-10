Reacio a mostrar su vida amorosa en redes sociales tras la separación de Nicki Nicole, Trueno se enamoró y confirmó su noviazgo con la modelo Teresa Prettel.

El cantante de trap subió una foto de los dos, partida en dos historias en Instagram. “Ella” y “Yo”, escribió Trueno y la musicalizó con Dilemma de Nelly y Kelly Rowland.

Otro toque romántico: ambos miraron a cámara e hicieron un corazón con sus manos.

Foto: Instagram

DE QUÉ SE TRATA DILEMA, LA CANCIÓN QUE ELIGIÓ TRUENO

La canción “Dilemma” de Nelly feat. Kelly Rowland (2002) es un clásico del R&B y hip hop de los 2000, y trata sobre un amor prohibido o una relación complicada.

En la letra, Kelly Rowland interpreta a una mujer que ya está en pareja, pero que no puede evitar sentirse atraída por Nelly. Ella confiesa que, aunque tiene un compromiso, piensa en él todo el tiempo y no puede sacarlo de su cabeza.

Nelly, por su parte, responde mostrando el mismo interés y atracción, aunque sabe que la situación es delicada.

En síntesis, la canción habla de la tentación, el deseo y el dilema moral de enamorarse de alguien cuando ya hay otra relación de por medio.

