La estelaridad de Nicki Nicole en España es todavía más grande que en Argentina, y en un evento de prensa la cantante expresó con elocuencia qué siente por Lamine Yamal.

“Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente”, contó Nicole Denise Cucco (25) ante periodistas de los medios más grandes de España.

Entonces, sonrió cuando indagaron cómo estaba a nivel personal: “Muy feliz y muy enamorada”.

Nicki Nicole habló de su romance con Lamine Yamal

En ese momento la apuraron para que ingrese al sector VIP, pero soltó una sonrisa desbordante cuando le mencionaron al sucesor de Lionel Messi en el Barcelona.

La confirmación de Nicki Nicole de su amor por Lamine Yamal

A pura risa, Nicki Nicole reconoció a su modo que está “muy enamorada” nada menos que de Lamine Yamal, el crack de 18 años que integra la selección española.

La semana pasada habían circulado rumores de que el amor que nació en el cumpleaños del futbolista había sido un mero affaire, dado que habían ocultado la foto juntos en redes sociales.