El 15 de junio, Franco Zunino se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, tras quedar en un mano a mano infartante con Campanita.

Una de las escenas más comentadas en las redes sociales fue la fría despedida de Luana Fernández, con quien mantuvo un romance en la casa, y la sorpresiva promesa de amor que le hizo a Nenu López, a menos de un mes de haberla conocido.

Así se despidió Zunino de Luana en Gran Hermano (captura de Telefe)

La llamativa y fría despedida de Zunino con Luana Fernández

La despedida de Zunino y Luana fue llamativamente fría y no pasó desapercibida para los fanáticos del programa. Ni bien Santiago del Moro anunció que el influencer era el nuevo eliminado, Franco saludó a todos sus compañeros con un beso y un abrazo.

Sin embargo, con Luana no tuvo ningún gesto especial: el abrazo duró apenas unos segundos y no intercambiaron palabras, evidenciando el desgaste de la relación.

Así se despidió Zunino de Luana en Gran Hermano (captura de Telefe)

El clima se volvió aún más tenso en el living. Mientras Nenu López le pedía respeto a Campanita, quien se mostraba eufórica tras vencerlo en el mano a mano telefónico, Solange Abraham se sumó a los gritos y festejos. De hecho, Solange ni siquiera le dio un saludo de despedida al reciente eliminado y prefirió quedarse adentro de la casa mientras el resto de los participantes lo acompañaba hacia la salida.

El romántico pacto de Franco Zunino con Nenu López en Gran Hermano (captura de Telefe)

Un beso y una promesa: el romántico pacto de Franco Zunino con Nenu López

En la vereda opuesta a la frialdad con su ex, el ida y vuelta con la bailarina estuvo cargado de emoción y promesas a futuro.

“Te voy a extrañar mucho y te voy a esperar afuera. ¿Nos vamos a ver afuera?”, le dijo Zunino a Nenu, profundamente abrazados.

La bailarina no dudó, le aseguró que lo iba a esperar y le confesó un fuerte “te amo”.

Ambos sellaron el pacto con un apasionado beso ante las cámaras, mientras de fondo Luana contenía las lágrimas por la partida de Franco, con quien había vivido un intenso romance en el reality hasta que el pasado 20 de mayo ingresó Nenu y enamoró por completo al influencer. Zunino tenía un vínculo afuera con Micaela y lo terminó en GH.

El grito de Zunino en la pasarela antes de abandonar Gran Hermano

Ya ubicado en la pasarela y rumbo a la puerta de salida, Franco Zunino se dio vuelta para dedicarle sus últimas palabras en voz alta a la bailarina y a su grupo más cercano: “Los quiero un montón a todos. Nenu, Nigro, Zilli y Ema son mi vida entera en este juego”.

Finalmente, antes de cruzar el umbral, el influencer reveló cuál será su primer plan en el exterior pero volvió a mirar a su gran amor.

“Me voy a ver el Mundial con mi familia, pero los voy a estar mirando siempre. Nenu, sabés que te espero afuera. Te voy a estar esperando. Te quiero un montón”, dijo el joven.

Conmovida, la bailarina le respondió a la distancia con un último grito: “Te amo, te amo”.