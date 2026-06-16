La espera terminó y la ansiedad es total. Este martes 16 de junio, la Selección Argentina hace su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 26™ frente a Argelia en Kansas.

Pero más allá de lo deportivo, hay un factor que revolucionó los planes de los hinchas: el horario del partido. Al jugarse a las 22:00 (hora argentina), el clima de previa se trasladó por completo a la noche, transformando un día laboral común y corriente en una auténtica jornada de fiesta nacional.

Previa nocturna: la “ingeniería” de los grupos de WhatsApp para el debut de Argentina

Desde temprano, los grupos de WhatsApp de amigos, familias y compañeros de trabajo se convirtieron en un hervidero de mensajes.

A diferencia de otros mundiales donde los partidos caían a la mañana o a la tarde obligando a hacer malabares en la oficina, las 22:00 de un martes abren un abanico de planes espectaculares.

El menú mundialista: el frío de junio y el horario nocturno hicieron que el menú se debata entre el clásico asado, una juntada a pedir pizzas o, para los más organizados, un buen guiso o estofado para calentar la garganta antes de gritar los goles de Lionel Messi .

El “operativo retorno”: la gran obsesión de la tarde es salir corriendo del trabajo o la facultad, pasar por el supermercado (las góndolas de bebidas y snacks ya lucen vacías en varios barrios) y llegar a casa con el tiempo justo para ponerse la camiseta e iniciar los rituales.

Las cábalas de la noche: el misticismo que no se negocia

El debut mundialista de la Scaloneta también activa el chip de la superchería. El horario nocturno obliga a reconfigurar los altares domésticos:

El sillón asignado para cada integrante de la familia. La misma ropa que se usó en la Copa del Mundo anterior (sin importar el frío). Los “congelamientos” en el freezer para los jugadores rivales minutos antes del pitazo inicial.

¿Con quién vas a ver el partido? ¿Cuál es tu cábala?