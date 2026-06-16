La espera terminó y la ansiedad es total. Este martes 16 de junio, la Selección Argentina hace su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 26™ frente a Argelia en Kansas.
Pero más allá de lo deportivo, hay un factor que revolucionó los planes de los hinchas: el horario del partido. Al jugarse a las 22:00 (hora argentina), el clima de previa se trasladó por completo a la noche, transformando un día laboral común y corriente en una auténtica jornada de fiesta nacional.
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Previa nocturna: la “ingeniería” de los grupos de WhatsApp para el debut de Argentina
Desde temprano, los grupos de WhatsApp de amigos, familias y compañeros de trabajo se convirtieron en un hervidero de mensajes.
A diferencia de otros mundiales donde los partidos caían a la mañana o a la tarde obligando a hacer malabares en la oficina, las 22:00 de un martes abren un abanico de planes espectaculares.
- El menú mundialista: el frío de junio y el horario nocturno hicieron que el menú se debata entre el clásico asado, una juntada a pedir pizzas o, para los más organizados, un buen guiso o estofado para calentar la garganta antes de gritar los goles de Lionel Messi.
- El “operativo retorno”: la gran obsesión de la tarde es salir corriendo del trabajo o la facultad, pasar por el supermercado (las góndolas de bebidas y snacks ya lucen vacías en varios barrios) y llegar a casa con el tiempo justo para ponerse la camiseta e iniciar los rituales.
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Las cábalas de la noche: el misticismo que no se negocia
El debut mundialista de la Scaloneta también activa el chip de la superchería. El horario nocturno obliga a reconfigurar los altares domésticos:
- El sillón asignado para cada integrante de la familia.
- La misma ropa que se usó en la Copa del Mundo anterior (sin importar el frío).
- Los “congelamientos” en el freezer para los jugadores rivales minutos antes del pitazo inicial.
¿Con quién vas a ver el partido? ¿Cuál es tu cábala?