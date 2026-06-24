La visita del Turco García a la casa de Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibida. El exfutbolista ingresó el 23 de junio en el marco de un nuevo “Congelados” y, además de dedicarle emotivas palabras a su esposa, Mariela Pietro, dejó un comentario que generó revuelo dentro y fuera del reality.

“Estoy muy contento por todo lo que estás haciendo acá. Sé que estás jugando, sos una madre espectacular. Seguí jugando, te quiero un montón”, le dijo el Turco a Mariela durante el encuentro.

Luego agregó: “Siempre fuiste una persona derecha. Me ayudaste un montón en un momento muy difícil de mi vida como fue la adicción. Te lo voy a agradecer siempre. Divertite, cuidate y seguí jugando. No te olvides quién sos”.

Sin embargo, antes de abandonar la casa lanzó una frase que dio que hablar y que muchos interpretaron como una muestra de celos por la cercanía de Mariela con Emanuel.

“Sobre el baile... no me gustó un carajo”, disparó el exfutbolista.

Foto: Captura (Telefe)

Qué dijo Mariela Pietro sobre el enojo del Turco García

Una vez finalizado el tenso momento, Santiago del Moro le preguntó a Mariela cómo había vivido la visita de su pareja.

Mariela Pietro: -Lo viví bien, tranquila. Está un poco enojado. Él no está acostumbrado a verme bailar con nadie ni a tener una relación con un hombre. Es parte del juego. Sabés que me gusta bailar. Con Ema tengo una amistad y él no está acostumbrado. Además, es una persona que él no conoce. No me dijo “te amo”, eso me sorprendió. Está muy enojado. Es muy celoso de mí. Y con todo lo que se habló...

Mariela Prieto, en Gran Hermano (captura de Telefe)

Santiago del Moro: -¿No tienen pareja abierta?

Mariela Pietro: -No, no. ¿Por qué me lo preguntás?

Santiago del Moro: -Te lo pregunto porque él entra, decís que están en pareja y vos decís que está enojado. Además, después de tantos años de relación, muchas parejas tienen distintos pactos.

Mariela Pietro: -No estoy casada legalmente, pero es un matrimonio de 30 años. Ema es un amigo. No hay absolutamente ningún pacto.