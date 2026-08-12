Lee tu horóscopo diario del 12 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : El eclipse total de Luna Nueva marca un comienzo profundo en el amor. Atrévete a cerrar viejas historias para abrir espacio a un vínculo más auténtico, libre y consciente.

Tauro : El eclipse total de Luna Nueva renueva tus emociones y transforma tu forma de amar. Confiar en los cambios fortalecerá relaciones sinceras y abrirá nuevas oportunidades afectivas.

Géminis : El eclipse total de Luna Nueva impulsa conversaciones que cambiarán tu vida afectiva. Expresar lo que sientes con honestidad permitirá iniciar una etapa de mayor confianza y unión.

Cáncer : El eclipse total de Luna Nueva ilumina tus necesidades emocionales y marca un nuevo ciclo sentimental. Elegir desde el corazón fortalecerá vínculos que realmente tienen futuro.

Leo : El eclipse total de Luna Nueva te invita a dejar atrás viejos orgullos para abrirte al amor. Mostrar tu lado más genuino atraerá relaciones más profundas, estables y verdaderas.

Virgo : El eclipse total de Luna Nueva transforma tu manera de vivir los vínculos. Soltar la necesidad de controlar permitirá que el amor crezca con mayor libertad, confianza y equilibrio.

Libra : El eclipse total de Luna Nueva favorece nuevos comienzos en la pareja y encuentros importantes. Escuchar con empatía abrirá la puerta a relaciones más sanas y recíprocas.

Escorpio : El eclipse total de Luna Nueva despierta emociones intensas que impulsan un renacimiento afectivo. Cerrar una etapa permitirá construir un amor basado en entrega y confianza mutua.

Sagitario : El eclipse total de Luna Nueva te anima a explorar una nueva forma de amar. Salir de viejos patrones abrirá caminos inesperados hacia relaciones más auténticas y felices.

Capricornio : El eclipse total de Luna Nueva fortalece compromisos que tienen bases sólidas. Es tiempo de dejar atrás temores y permitir que el amor avance con seguridad y madurez.

Acuario : El eclipse total de Luna Nueva marca un cambio importante en tu vida sentimental. Nuevas personas o decisiones traerán mayor libertad para construir vínculos sinceros y duraderos.