Lee tu horóscopo diario del 12 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: El eclipse total de Luna Nueva marca un comienzo profundo en el amor. Atrévete a cerrar viejas historias para abrir espacio a un vínculo más auténtico, libre y consciente.
Tauro: El eclipse total de Luna Nueva renueva tus emociones y transforma tu forma de amar. Confiar en los cambios fortalecerá relaciones sinceras y abrirá nuevas oportunidades afectivas.
Géminis: El eclipse total de Luna Nueva impulsa conversaciones que cambiarán tu vida afectiva. Expresar lo que sientes con honestidad permitirá iniciar una etapa de mayor confianza y unión.
Cáncer: El eclipse total de Luna Nueva ilumina tus necesidades emocionales y marca un nuevo ciclo sentimental. Elegir desde el corazón fortalecerá vínculos que realmente tienen futuro.
Leo: El eclipse total de Luna Nueva te invita a dejar atrás viejos orgullos para abrirte al amor. Mostrar tu lado más genuino atraerá relaciones más profundas, estables y verdaderas.
Virgo: El eclipse total de Luna Nueva transforma tu manera de vivir los vínculos. Soltar la necesidad de controlar permitirá que el amor crezca con mayor libertad, confianza y equilibrio.
Libra: El eclipse total de Luna Nueva favorece nuevos comienzos en la pareja y encuentros importantes. Escuchar con empatía abrirá la puerta a relaciones más sanas y recíprocas.
Escorpio: El eclipse total de Luna Nueva despierta emociones intensas que impulsan un renacimiento afectivo. Cerrar una etapa permitirá construir un amor basado en entrega y confianza mutua.
Sagitario: El eclipse total de Luna Nueva te anima a explorar una nueva forma de amar. Salir de viejos patrones abrirá caminos inesperados hacia relaciones más auténticas y felices.
Capricornio: El eclipse total de Luna Nueva fortalece compromisos que tienen bases sólidas. Es tiempo de dejar atrás temores y permitir que el amor avance con seguridad y madurez.
Acuario: El eclipse total de Luna Nueva marca un cambio importante en tu vida sentimental. Nuevas personas o decisiones traerán mayor libertad para construir vínculos sinceros y duraderos.
Piscis: El eclipse total de Luna Nueva potencia la intuición y la sensibilidad en el amor. Escuchar tu corazón te permitirá cerrar un ciclo y comenzar una historia llena de esperanza.
Fuente: Jimena La Torre.