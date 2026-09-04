Mariana Antoniale rompió el silencio tras las fuertes declaraciones de Moria Casán sobre los pedidos que le habría hecho Jorge Rial cuando estaba en crisis con Loly.

Además, la One afirmó que la modelo cordobesa se exilió del país tras su ruptura con el conductor porque, según contó, él le cerraba todas las puertas.

“Ella dijo que él le cortó todos los caminos. A mí me lo dijo en un aeropuerto, me dijo: ‘Me tengo que ir porque me corta todo y no puedo más’”, relató Moria Casán en La Mañana con Moria, luego de ver una nota de Rial, con quien actualmente mantiene una picante guerra mediática.

La modelo no aparece en las redes desde mayo pasado. Imagen subida a Instagram por @soylolyantoniale (INSTAGRAM). Por: Imagen subida a Instagram por @soylolyantoniale (INSTAGRAM)

Qué dijo Mariana Antoniale tras las declaraciones de Moria Casán

Desde Estados Unidos, país donde formó una nueva vida, Antoniale respondió a la consulta de Nicolás Peralta sobre el tema, a 12 años de su escandalosa separación de Jorge Rial.

La respuesta de Loly fue leída en vivo por el panelista de SQP, quien además hizo hincapié en las mayúsculas utilizadas por la modelo.

“Estoy muy bien, agradecida, valorando, disfrutando y protegiendo a cada instante la VIDA y la PAZ que Dios me brinda”, expresó Mariana Antoniale.

Las palabras de la modelo no pasaron inadvertidas, especialmente por el énfasis que puso en “VIDA” y “PAZ”, en medio de las nuevas declaraciones de Moria Casán sobre su conflictiva separación de Jorge Rial.