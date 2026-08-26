El 25 de agosto, Mariela Prieto vivió uno de los momentos más emocionantes desde su ingreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Su hijo, Yamil García, fruto de su relación con Claudio “Turco” García, ingresó virtualmente al reality para darle una noticia que la dejó completamente sorprendida: será papá.

La feliz noticia impactó a Mariela, quien no pudo contener las lágrimas al enterarse de que se convertirá en abuela.

Gran Hermano: Mariela se enteró de que será abuela en vivo

Mariela Prieto se enteró de que será abuela y rompió en llanto al ver la ecografía

“Vas a ser abuela. Esa es la eco de tu futuro nieto o nieta”, le dijo Yamil a su mamá, mientras le mostraba la ecografía y la dejaba en shock por la emoción.

Y continuó: “Estamos todos muy contentos. Decime algo, por favor, te quedaste helada. Vas a ser abuela”.

Con los ojos llenos de lágrimas, la participante de Gran Hermano le respondió: “Parece un sueño, hijo. ¡Voy a ser abuela! ¿Estás contento? Te amo, te quiero abrazar”.

“¿Cuándo te enteraste de que ibas a ser papá? ¿Estás contento? ¿Papá está contento?”, le preguntó Mariela, todavía emocionada.

Yamil le contestó: “Sí, estamos muy contentos”.

Sin poder dejar de mirar la ecografía ni a su hijo, Mariela Prieto cerró el conmovedor momento con unas emotivas palabras: “¡Gracias, Dios! Besos, Anto. ¡Felicidades! Qué gracia de Dios. ¡No lo puedo creer!”.