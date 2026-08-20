Bautista Mascia se convirtió nuevamente en el gran sostén de Denisse González durante el difícil momento que atraviesa. La ex Gran Hermano debió ser internada otra vez luego de que sus plaquetas volvieran a caer de manera abrupta, y su novio la acompaña de cerca mientras inicia un nuevo tratamiento.

En medio de la angustia y la incertidumbre, el ganador de Gran Hermano 2023-2024 busca que Denisse pueda atravesar estos días con una sonrisa. Así lo mostró ella misma a través de sus redes sociales, donde compartió un divertido video de Bautista haciendo bromas desde la clínica.

Bautista Mascia, el gran sostén de Denisse González en su nueva internación

Bautista Mascia acompaña a Denisse González en su nueva internación y enternece a todos con sus gestos

“Farmeando Laura(?)”, escribió Denisse al publicar las imágenes de su novio.

Con humor, explicó cuál es la intención del uruguayo en este momento: “Él solo me quiere sacar una sonrisa, pero creo que se está volviendo loco ya jajajajaja (perdón, algo tenemos que hacer acá adentro)”.

“Vamos rubia”, le comentó Bautista a Denisse, dejando en claro su apoyo. Además, se tomó con humor su propia aparición en el video “farmeando aura”: “Mi tío después de descargar TikTok”.

Bautista Mascia, el gran sostén de Denisse González en su nueva internación (Fotos de Instagram)

Bautista Mascia, incondicional con Denisse González

Bautista y Denisse se conocieron durante Gran Hermano 2023-2024, reality en el que nació su historia de amor. Desde entonces, la pareja atravesó distintas etapas de su relación y se mantuvo unida.

Ahora, frente a este nuevo momento de salud de Denisse, Bautista volvió a ocupar un lugar fundamental para ella. “Ahí vamos de vuelta, las veces que sea necesario”, escribió el cantante uruguayo, acompañando a su novia en este nuevo desafío.

Bautista Mascia, el gran sostén de Denisse González en su nueva internación (Fotos de Instagram)

Bautista Mascia, el gran sostén de Denisse González en su nueva internación (Fotos de Instagram)

Denisse González contó por qué volvió a ser internada

Denisse explicó en sus redes sociales que, después de recibir el alta, sus valores habían mostrado una importante mejoría.

“El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien”, relató.

Sin embargo, pocos días después recibió un nuevo revés. “Pero el martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga, me mandó a hacerme un análisis y las plaquetas habían caído a 1.000. Así que me tuvieron que internar nuevamente”, contó Denisse.

Bautista Mascia, el gran sostén de Denisse González en su nueva internación (Fotos de Instagram)

“Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000”, amplió la ex GH.

Ahora, Denisse comenzó un nuevo tratamiento y espera conocer cómo responde su organismo, mientras aguarda un diagnóstico específico. “Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo”, cerró.