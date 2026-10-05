Después de más de dos décadas de espera, el público argentino finalmente podrá disfrutar de Hilary Duff en vivo. La primera fecha de The Lucky Me Tour en Buenos Aires ya tiene cartel de sold out y anunció una segunda presentación para quienes todavía no consiguieron sus entradas.

Hilary Duff suma una segunda fecha en Argentina

Segunda fecha de Hilary Duff en Buenos Aires

La nueva función será el 16 de agosto de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, mientras que el show del 17 de agosto ya se encuentra completamente agotado.

Las entradas para la nueva fecha estarán disponibles únicamente a través de la página de Movistar Arena desde el 7 de octubre a las 13:00.

Además, los clientes de Santander Visa podrán acceder al beneficio de 6 cuotas sin interés.

Venta de entradas para Hilary Duff

16 de agosto: nueva fecha en el Movistar Arena.

17 de agosto: SOLD OUT .

Venta general: 7 de octubre a las 13:00.

Canal oficial: Movistar Arena

Medios de pago: todos los medios de pago disponibles.

Beneficio: Santander Visa, 6 cuotas sin interés.

The Lucky Me Tour llega a Buenos Aires

The Lucky Me Tour representa el regreso de Hilary Duff a las grandes giras internacionales después de casi dos décadas. La artista ya pasó por Reino Unido y Europa, donde ofreció dos conciertos en The O2 de Londres, y continúa su recorrido por Australia y Nueva Zelanda.

Hilary Duff premiada como New Artist of the Yearen los 2026 American Music Awards, en Las Vegas, Nevada, U.S. REUTERS/Mario Anzuoni Por: REUTERS

La gira también tiene previstas nuevas presentaciones en 2027 en Canadá y México, incluyendo dos shows en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Ahora, Argentina se suma al recorrido con una primera fecha agotada y una segunda función confirmada.

Más de 20 años de espera para ver a Hilary Duff en Argentina

El desembarco de Hilary Duff en Buenos Aires también salda una cuenta pendiente con sus fanáticos argentinos.

En 2006, la artista tenía previsto realizar sus primeros shows en el país, con presentaciones anunciadas en Córdoba y Buenos Aires como parte del Still Most Wanted Tour. Sin embargo, aquellas fechas debieron ser canceladas por motivos de salud.