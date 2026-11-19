Don Omar confirmó su esperado regreso a la Argentina con The Last King World Tour, la gira internacional con la que recorrerá Latinoamérica durante 2027. El Rey del Reggaetón se presentará el 23 de octubre en el Estadio Vélez, en un espectáculo que promete reunir sus grandes éxitos y celebrar su trayectoria en la música urbana.

La expectativa por el regreso del artista puertorriqueño ya es enorme: más de 2 millones de fanáticos se registraron para acceder a la preventa de entradas de la gira, que tendrá 18 presentaciones en 13 países de la región.

La preventa para el show en Buenos Aires comenzará este jueves 19 de noviembre, a las 10, a través del portal de Don Omar y las plataformas oficiales de venta de entradas.

El Rey del Reggaeton recorrerá 13 países con 18 presentaciones durante 2027.

The Last King World Tour: todos los países y fechas de la gira de Don Omar

La gira latinoamericana comenzará el 21 de octubre de 2027 en Asunción, Paraguay, y continuará por distintos escenarios de Sudamérica, Centroamérica y México. El recorrido finalizará el 28 de noviembre en Ciudad de Panamá.

Estas son todas las fechas anunciadas: