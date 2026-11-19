El mundo de la música argentina atraviesa un momento de profundo dolor por la muerte de Rubén “King” Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera, quien falleció este miércoles 18 de noviembre a los 69 años. El artista fue parte de una de las etapas más importantes de la banda y dejó una huella imborrable en la historia del blues nacional.

La noticia fue comunicada por sus familiares a través de las redes sociales del músico. “Como muchos ya saben, en el día de hoy nos dejó nuestro amado Rubén ‘King’ Alfano. Estuvo en paz y acompañado de su familia y amigos”, expresaron en un sentido mensaje.

En la publicación, sus seres queridos también agradecieron el acompañamiento recibido durante las últimas horas. “El dolor es muy grande, pero queremos tenerlo presente y recordarlo de la mejor manera”, señalaron. Hasta el momento, no se dieron a conocer públicamente las causas de su fallecimiento.

EL DOLOR DE LOS MÚSICOS POR LA MUERTE DE KING ALFANO

La partida del guitarrista provocó numerosas reacciones entre sus colegas. Daniel “Ruso” Beiserman, bajista de Memphis La Blusera y amigo de Alfano desde la infancia, expresó su tristeza: “Tremenda tristeza, se fue el negro Alfano, mi pésame a la familia y amigos. Amigo desde la infancia”.

Por su parte, desde la cuenta del fallecido saxofonista Emilio Villanueva, administrada por su hija, compartieron una fotografía de los primeros integrantes del grupo y le dedicaron unas emotivas palabras: “Hasta siempre querido King, el negro Alfano se fue de viaje. Ojalá estén riendo como en esta foto junto a mi viejo, León, Adrián”.

Murió Rubén “King” Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera: tenía 69 años. Crédito: Instagram

Otro de los artistas que se sumó a las despedidas fue Ricardo Tapia, líder de La Mississippi, quien escribió: “Negro Alfano, te vamos a recordar swingeando! Adiós master!”.

QUIÉN ERA RUBÉN “KING” ALFANO, EL HISTÓRICO GUITARRISTA DE MEMPHIS LA BLUSERA

Nacido el 25 de marzo de 1957 en el barrio porteño de Floresta, Alfano descubrió su pasión por la guitarra desde muy chico. Estudió en el conservatorio y comenzó su recorrido artístico en distintas agrupaciones, entre ellas Pionono y OM.

Su gran salto llegó en 1980, cuando se incorporó a Memphis La Blusera, formación con la que participó en discos fundamentales como Alma bajo la lluvia, Medias negras, Tonto rompecabezas y Nunca tuve tanto blues.

Su apodo “King” surgió por iniciativa de Pajarito Zaguri, quien lo bautizó así por su admiración hacia B.B. King y por la guitarra que utilizaba, similar a la del reconocido bluesman estadounidense.

Después de su salida de Memphis, continuó desarrollando proyectos musicales propios. En 2002 impulsó La Floresta, una propuesta con la que rindió homenaje a grandes exponentes del rock argentino, sin abandonar su pasión por el blues.