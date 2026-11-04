Murió Daniel Bifulco, uno de los integrantes de Los Jaimitos, el trío humorístico compuesto también por Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, que inició en Videomatch. El humorista de 56 años fue hallado sin vida dentro de su departamento.
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La triste noticia del fallecimiento de Daniel conmociona al mundo del espectáculo. Si bien aún no hay confirmación oficial, se cree que habría sufrido un infarto.
La noticia fue confirmada por un amigo del actor y la información se conoció este miércoles por la mañana por el periodista Pablo Layús desde su portal.
MURIÓ DANIEL BIFULCO, UNO DE LOS JAIMITOS
Los Jaimitos formaron parte durante años de uno de los scketches de humor más populares de Videomatch. En el programa de Marcelo Tinelli, Daniel, Roberto y Rodrigo cantaban y adaptaban las letras con humor a diferentes temáticas.
El trío humorístico interpretaba a tres niños traviesos que cantaban melodías infantiles con letras pícaras y doble sentido donde se abordaban temas de actualidad. De esta manera, marcaron un estilo de humor muy característico.
Durante el Mundial 2026, Tinelli le dio otra vez espacio a Los Jaimitos en su ciclo Infobae Mundial, donde el trío desplegó su humor con creativas canciones.