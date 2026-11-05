La guerra judicial de Mauro Icardi con Wanda Nara habría vuelto a cobrarse como víctima a la China Suárez, ya que aseguran que el fisco puso la lupa sobre la actriz.

“Hace un tiempo Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, le embargó la camioneta a Icardi para cobrarse sus honorarios”, en la causa por la deuda alimentaria arrancó Juan Etchegoyen.

Entonces, el panelista de Nuevo Día recordó que “en una estrategia judicial Mauro le regaló la camioneta a la China Suárez”.

Así pasaron Halloween Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“Arca se dio cuenta que esta camioneta pertenece a la China Suárez, pero no una manera normal”, aclaró Etchegoyen.

Qué tiene que ver la China

“Posiblemente Arca denuncie a la China, denuncie a Eugenia Suárez, en medio de esta situación de embargos en una semana complicada”.

En ese punto, Flavia Palmiero se desconcertó ya que para ella María Eugenia estaba limpia en este asunto, y Etchegoyen precisó que tiene responsabilidad “porque recibió el regalo embargado”, ya que Ana Rosenfeld considera que fue una “maniobra fraudulenta”.