El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tuvo una lista de invitados tan exclusiva como comentada. Este fin de semana, la pareja celebró su unión en una casona de San Telmo, rodeada de familiares y amigos muy cercanos. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó inadvertida: la de Eugenia “la China” Suárez.

Entre los invitados estuvieron Peter Lanzani, Benjamín Rojas y Cande Vetrano, compañeros de aquella época en la que Lali y la China compartían amistad y protagonismo. Pero hubo un nombre que llamó especialmente la atención por su vínculo con ambas: Juanma Cativa.

Se trata nada menos que del estilista de máxima confianza de la China Suárez y gran amigo, quien desde hace años acompaña a la actriz en sus cambios de look, producciones y distintas aventuras personales. Pero esta vez su trabajo lo llevó directamente al gran día de Lali.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juanmacativa) Por: Fabiana Lopez

Juanma no solo estuvo presente en el casamiento, sino que tuvo un rol especial: fue el encargado de peinar a la novia para una de las noches más importantes de su vida. Pero su participación no terminó con el trabajo. El estilista también disfrutó de la fiesta y decidió compartir parte de la celebración con sus seguidores de Instagram.

En una de sus historias publicó una selfie en blanco y negro en la que se lo veía luciendo una de las remeras de souvenir que recibieron los invitados. El detalle que llamó la atención fue la inscripción estampada en la prenda: “Yo fui al casamiento del novio de Lali”. Una frase con humor que rápidamente se convirtió en uno de los detalles más comentados de la boda.

Las imágenes del casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

Aunque no hay indicios de que la foto haya generado algún conflicto, el cruce no deja de ser llamativo por la historia que une a las protagonistas. Lali y la China supieron ser amigas y compartir una etapa muy importante de sus carreras, pero hoy sus caminos están claramente separados.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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EL PICANTE POSTEO DE LA CHINA SUÁREZ QUE GENERÓ POLÉMICA: “NUNCA HARÉ OTRA COSA QUE IGNORARLOS, MI GENTE...”

Eugenia “la China” Suárez volvió a sacudir las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. En medio de las constantes repercusiones que genera su vida personal, la actriz compartió un mensaje con frases de una canción de Canserbero que muchos interpretaron como una respuesta directa a quienes la cuestionan.

A través de su cuenta de Instagram, Eugenia publicó un fragmento de “C’est La Mort”, acompañado por una serie de versos con un tono desafiante y sin demasiadas intenciones de disimular su postura frente a las críticas: “Me gano gusanos que me odian pa’ parecer malos”, comienza uno de los fragmentos que eligió compartir.

Pero la letra continúa con una declaración todavía más contundente: “Que me lanzan, para ver si les regalo una respuesta. Que los dé a conocer y de abajo sacarlos”. Y el cierre tampoco pasó inadvertido: “Pa’ hablar claro nunca haré otra cosa que ignorarlos. Mi gente sabe lo que hago”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

La elección de esas frases despertó curiosidad entre sus seguidores, especialmente por el contexto de exposición mediática que rodea a la actriz y su relación con Mauro Icardi. Aunque Eugenia no mencionó a nadie en particular ni explicó a quiénes estaban dirigidas las palabras, el mensaje dejó en claro cuál es la postura que eligió mostrar frente a sus detractores.

Pero el posteo no se limitó a la provocadora frase de Canserbero. La actriz también compartió distintas imágenes de su día a día, Icardi y sus hijos. Entre las postales, mostró momentos de su cotidianidad, imágenes de la vida puertas adentro y también registros de sus viajes en avión privado.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Además, incluyó fotografías en las que se la puede ver especialmente lookeada, dejando ver diferentes apuestas de estilo y parte de su rutina entre compromisos, salidas y momentos personales.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)