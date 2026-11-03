Lali Espósito expresó su indignación en las redes sociales por el tratamiento que algunos medios de comunicación le dieron a algunos detalles de su casamiento con Pedro Rosemblat, como por ejemplo la torta, y apuntó contra el silencio frente a un grave episodio de violencia ocurrido en los Bosques de Palermo.

A través de una historia de Instagram, la artista publicó un mensaje contundente en el que comparó la repercusión que tuvo el tamaño de su torta de bodas con la escasa atención que, según ella, recibió la agresión contra un grupo de personas trans.

“Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis. Personas trans que están trabajando en la calle... Total normalidad y silencio”, escribió la cantante.

El descargo de Lali Espósito (Foto: Instagram).

De esta manera, Lali dejó en claro su malestar por la cobertura mediática de las críticas a su celebración y aprovechó su alcance en redes sociales para visibilizar una situación de violencia que generó preocupación y repudio.

EL BRUTAL ATAQUE A MUJERES TRANS EN LOS BOSQUES DE PALERMO

El episodio al que hizo referencia Lali ocurrió en la zona de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca del Lago de Regatas, en los Bosques de Palermo. Allí, un grupo de jóvenes y adolescentes agredió a mujeres trans que se encontraban trabajando en la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, algunos de los atacantes circulaban en bicicleta y otros caminaban. Primero habrían hostigado y provocado verbalmente a las víctimas y, después de un intercambio, regresaron en grupo para atacarlas.

Los ataques a trans en los Bosques de Palermo (Foto: X).

La agresión incluyó golpes y el lanzamiento de distintos objetos, entre ellos palos, conos de tránsito, ramas y hasta una cubierta. Uno de los aspectos más alarmantes del episodio es que los propios agresores filmaron las escenas y posteriormente difundieron los videos en las redes sociales, acompañados de burlas y mensajes provocadores.

Según trascendió, vecinos y automovilistas que presenciaron la situación dieron aviso a la Policía de la Ciudad. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar, tanto las víctimas como los agresores ya se habían retirado. Hasta el momento de los primeros reportes, no se habían informado detenidos ni personas con heridas de gravedad.

Los ataques a trans en los Bosques de Palermo (Foto: X).

El ataque generó preocupación y repudio entre integrantes de la comunidad LGBTQ+ y organizaciones sociales, que reclamaron visibilizar lo ocurrido y avanzar en la identificación de los responsables.

El descargo de Lali llegó después de varios días de repercusiones por su boda con Pedro Rosemblat, celebrada el sábado 31 de octubre en una casona del barrio porteño de San Telmo. Con su mensaje, cuestionó qué temas reciben mayor atención en la agenda de algunos medios.

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