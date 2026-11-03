La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo después de las declaraciones públicas de la conductora.

Tras su regreso a la radio, la modelo habló con la prensa, defendió su postura y cuestionó que familiares y amigos del cantante opinaran sobre el final de la relación. En medio de la repercusión, el entorno de Ortega tomó una llamativa decisión para preservar su intimidad.

Todo ocurrió cuando el periodista Nahuel Saá, del programa Primicias YA, intentó comunicarse directamente con el artista para consultarle sobre los últimos dichos de su expareja. Sin embargo, recibió una respuesta inesperada: Emanuel ya no maneja su teléfono celular, al menos por un tiempo, y fue un amigo quien contestó el mensaje en su nombre.

Emanuel Ortega se cansó del escándalo con Julieta Prandi. (Foto: IG)

Qué dijo el entorno de Emanuel Ortega sobre la separación de Julieta Prandi

A través de ese contacto, el allegado al cantante se refirió a cómo se tomó la decisión de terminar la relación y cuestionó la manera en que se hizo pública.

“Por supuesto que la decisión de separación fue de común acuerdo. Lo que no tiene que ver con hacerlo público, ni comunicarlo de esa manera. Esa fue una necesidad unilateral, que Emanuel no comparte ni creyó necesaria”, expresó el amigo de Ortega.

Además, el entorno del músico fue contundente al referirse al futuro de la pareja y confirmó que el divorcio es “definitivo”.

La respuesta llegó después de que Prandi cuestionara las intervenciones públicas de personas cercanas a su expareja y remarcara que las decisiones de una pareja corresponden exclusivamente a sus integrantes.

La versión que confirma la infidelidad de Emanuel Ortega a Julieta Prandi (Foto de Ciudad Magazine)

Julieta Prandi apuntó contra el entorno de Emanuel Ortega: qué dijo sobre la separación

En su reaparición pública, Julieta Prandi habló con los medios después de salir de la radio y se refirió a los comentarios que circularon sobre el final de su relación con el cantante.

“Las parejas son de a dos. Hubo mucha gente opinando, tergiversando y no tienen nada que ver, no corresponde”, sostuvo la conductora, en referencia a las personas que hablaron públicamente sobre la ruptura.

Además, insistió en que Emanuel Ortega estaba al tanto de la separación y negó que se hubiera enterado a través de las redes sociales, como se había instalado en algunas versiones.

Prandi también fue contundente respecto de una posible reconciliación y aseguró que no existían posibilidades de volver.

De esta manera, las declaraciones de ambos entornos volvieron a poner el foco en la ruptura. Mientras la conductora cuestionó que terceros intervinieran en una decisión privada, un allegado a Ortega ratificó que la separación fue de común acuerdo, aunque marcó diferencias respecto de la forma en que se comunicó públicamente.