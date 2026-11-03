La polémica alrededor de Santiago Maratea y el refugio de animales de Adrogué volvió a quedar en el centro de la escena después del cruce con la China Ansa en PH. A raiz de lo que se generó, el influencer decidió responder públicamente a Natalí Rodríguez, la mujer que lo denunció por presuntas irregularidades en las colectas destinadas al lugar, y a Fernanda Iglesias, quien difundió detalles sobre la causa judicial en Puro Show.

Todo comenzó cuando Rodríguez aprovechó el reciente escándalo para volver a cuestionar el manejo del dinero recaudado para el refugio. En ese contexto, Iglesias compartió una serie de historias en las que aseguró que existía una causa judicial y sostuvo que el influencer había faltado a dos audiencias.

Fernanda Iglesias en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Hizo un negocio con la solidaridad. Para ganar plata hay que trabajar, no quedarse con la plata de la gente usando una causa solidaria”, disparó la periodista.

LA RESPUESTA DE SANTIAGO MARATEA A LAS ACUSACIONES

Lejos de quedarse callado, Santiago Maratea utilizó sus redes sociales para desmentir las declaraciones de Fernanda Iglesias y dar su versión de lo ocurrido en el ámbito judicial. “No solo me presenté en las mediaciones, sino que yo mismo las hice a la influencer esta que está queriendo instalar que el refugio de perros fue una estafa”, aseguró.

Según explicó, él había iniciado una demanda contra Rodríguez por sus declaraciones sobre el refugio y, posteriormente, ella respondió con una denuncia para exigir una rendición de cuentas. Además, apuntó directamente contra Iglesias y reveló que también inició acciones legales contra ella.

Santi Maratea le responde a Fernanda Iglesias y a la influencer que lo denunció (Foto: captura de Instagram).

“También le hice una demanda por daños y perjuicios y nunca la respondió. O sea, qué caradura”, lanzó, visiblemente molesto contra la periodista de eltrece. Sobre la presentación judicial de Rodríguez, Maratea aclaró que se realizó recientemente y que todavía no había sido notificado formalmente.

“El juez todavía no dio traslado, quiere decir que no hizo que salga, entonces no se me notificó”, explicó. También contó que se enteró de la existencia de esa denuncia a través de los medios de comunicación y manifestó que está dispuesto a presentarse ante la Justicia para explicar el destino de los fondos recaudados.

Santi Maratea le responde a Fernanda Iglesias y a la influencer que lo denunció (Foto: captura de Instagram).

“Si yo hice una colecta de 18 millones de pesos, pero vos pusiste 50, yo te puedo rendir cuentas de eso que pusiste. Yo no tengo drama en presentarme espontáneamente, ni rendir de cada peso, pero vas a tener que conseguir que cada persona que aportó y tiene dudas, te dé el derecho de hacerme una demanda”, sostuvo.

Finalmente, defendió el trabajo realizado junto a quienes participaron de las colectas y aseguró: “Fuimos miles y miles de personas las que logramos cosas increíbles. Yo voy a defender a esa gente”. Como parte de su respuesta, Maratea también compartió imágenes del estado actual del refugio de animales, que quedó bajo cuestionamiento a partir de las denuncias.

FERNANDA IGLESIAS REDOBLÓ LA APUESTA CONTRA SANTIGO MARATEA

Pero la respuesta de Maratea no quedó sin contestación. Fernanda Iglesias utilizó su cuenta de X para reaccionar a las declaraciones del influencer y dejó en claro que no piensa dar por terminado el enfrentamiento.

Fernanda Iglesias contra Santi Maratea (Foto: captura de X).

“Ya saben lo que les pasa a los que me desmienten...”, escribió la periodista, quien además advirtió que todavía tiene más información para contar y mostrar sobre el tema.

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