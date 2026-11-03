Guillermo Coppola reapareció en la TV donde contó que recibió una propuesta económica de dos canales de televisión de Emiratos Árabes Unidos para utilizar el privilegiado balcón de su departamento durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Sin embargo, el exrepresentante de Diego Maradona decidió rechazar el ofrecimiento y reservar ese espacio para compartir un acontecimiento que considera histórico junto a sus cuatro hijas, familiares y amigos.

La propuesta surgió por la ubicación privilegiada de su vivienda, situada sobre la avenida del Libertador, en Palermo, frente al Monumento de los Españoles, donde el Sumo Pontífice celebrará una misa el próximo lunes 9 de noviembre. Desde allí, Coppola tendrá una vista directa del escenario y de parte de la ceremonia que convocará a miles de fieles.

Fotos: capturas TN

Durante una entrevista con ¿La ves? (TN), el empresario mostró su balcón y contó cómo fue el ofrecimiento que recibió. “Primero vino el de Dubai y me hizo una oferta. Algún verde, nada ‘¡oh!’ para tirar manteca al techo. Pero se encontró con ¡el representante! Y le dije ‘Por esa plata nos vamos a comer acá a la vuelta’“, le contó Guillermo a Jonathan Viale, sin precisar cuánto dinero le ofrecieron, y dejó en claro que no estaba dispuesto a alquilar su casa para la transmisión.

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POR QUÉ GUILLERMO COPPOLA RECHAZÓ LA OFERTA POR SU BALCÓN

Lejos de aprovechar la oportunidad económica, Coppola explicó que quiere vivir la llegada del Papa rodeado de sus seres queridos y comiendo una picadita. “Rechacé la oferta de plano, no viene nadie”, contó Coppola, que contó que sí accedió a prestar su balcón en la exhibición que hizo Franco Colapinto". Además, contó que tampoco le brindará su balcón a medios locales para evitar quedar mal con unos y otros.

El exrepresentante también recordó que lleva 41 años viviendo en ese departamento y que desde allí fue testigo de distintos acontecimientos y visitas importantes. “Los invito a salir al balcón. Dicen que soy un privilegiado, hace 41 años que vivo acá”, comentó con humor mientras mostraba la vista de su propiedad.

Papa León XIV (Foto: Instagram @pontifex)

La misa que encabezará León XIV está prevista para el lunes 9 de noviembre a las 11.30 en el Monumento de los Españoles. El Papa llegará a la Argentina el domingo 8 y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, con actividades también en Córdoba y Luján. Para Coppola, que lleva más de cuatro décadas viviendo frente al lugar de la ceremonia, será una ocasión que prefiere disfrutar en familia antes que convertir su balcón en un espacio de transmisión televisiva.

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