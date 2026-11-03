La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo escándalo después de que Yanina Latorre revelara detalles de la supuesta toxicidad de la pareja. La conductora contó que la modelo habría seguido revisándole el celular al cantante pese a que ambos habían acordado que dejaría de hacerlo. Incluso describió el particular método que habría utilizado para descubrir su nueva contraseña y acceder a sus conversaciones privadas.

“Dicen que Ema es seductor. El vínculo era tóxico. Durante cinco años ella le revisó mucho el celular”, aseguró Yanina al reconstruir la relación. Según explicó, ese comportamiento ya había provocado una crisis anterior, vinculada al episodio de Mariana Marx, que terminó con una separación y una posterior reconciliación bajo la promesa de casamiento.

De acuerdo con el relato de Latorre, Emanuel le había pedido a Julieta que dejara de controlar su teléfono y, como parte de ese compromiso, decidió cambiar la clave. A cambio, ella le habría exigido que fuera completamente sincero y le avisara si alguna mujer iba a grabar a su estudio. Sin embargo, la panelista sostuvo que ese acuerdo no se habría respetado.

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EL MÉTODO QUE HABRÍA UTILIZADO JULIETA PRANDI PARA DESCUBRIR LA CLAVE

“Parece que ella seguía revisando. Ella vio la clave, él entró a bañarse, vio los mensajes con Josefina y empezó a preguntar a dónde iba”, relató Yanina. Y fue todavía más contundente al describir cómo habría conseguido la contraseña: “Ella estiró el ojito y vio cómo marcaba la clave. Lo de estirar el ojo para ver la clave es muy tóxico. No es sano para ninguno que te estén revisando”.

De todos modos, la conductora de SQP también señaló que Emanuel habría incumplido su parte del acuerdo, porque no le avisó que iba a compartir una grabación con Ana Paula. Según reconstruyó, cuando Julieta se enteró de esa situación, llamó al cantante mientras él se dirigía a la casa y le dijo: “No vengas acá porque estás grabando con esa chica en el estudio”. Después, le habría comunicado que quería terminar la relación: “No vengas, nos separamos, volviste a mentirme, no cumpliste”.

“Él agarró un poco de ropa y ella se fue. Emanuel entró solo a la casa, pensando que iba a durar dos días”, contó la periodista. Según su versión, hasta el jueves de la semana pasada no habían vuelto a verse ni a hablar. También explicó que Julieta sostiene que Emanuel sabía que la relación estaba terminada desde aquella llamada, aunque reconoció: “Entiendo el punto de ella, te jode”.

Por último, Yanina reveló que el posteo que Julieta publicó el lunes la tomó por sorpresa, porque, según su reconstrucción, todavía no habían terminado de hablar sobre la separación. Emanuel se mudó a un departamento y envió a sus hijos a buscar ropa. Así, la panelista aportó una nueva versión de la ruptura y puso el foco en los acuerdos que, según contó, no se habrían cumplido de ambos lados.

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