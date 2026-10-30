Después de romper el silencio y contar detalles de su escandalosa separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi volvió a llamar la atención en las redes sociales. Esta vez, la modelo sorprendió con un posteo en Instagram con imágenes de un momento muy particular de su vida: su viaje a Brasil, poco después de ponerle punto final a su matrimonio con el hijo de Palito Ortega.

A través de su cuenta oficial, Prandi compartió una serie de fotografías de aquella escapada al país vecino, donde decidió refugiarse durante los días posteriores a la ruptura. Lejos de la exposición mediática y de las repercusiones que generó el final de su historia de amor, la conductora eligió tomarse unos días para ella y viajó acompañada por un amigo cercano.

El viaje había despertado una enorme curiosidad cuando trascendió que la modelo había partido hacia Brasil sin Emanuel, en medio del escándalo sentimental que sacudió al mundo del espectáculo. Incluso, una fotografía suya disfrutando de la playa junto a Sebastián Waizer, uno de sus grandes amigos, había generado todo tipo de especulaciones. Luego, ella misma se encargó de aclarar el vínculo entre ambos.

Foto: Instagram (@jprandi) Por: Fabiana Lopez

Pero hubo un detalle de su nueva publicación que terminó robándose buena parte de la atención: Prandi deshabilitó la posibilidad de que sus seguidores puedan dejar comentarios en el posteo.

De esta manera, aunque decidió volver a mostrar aquellas postales de sus días en Brasil, donde posó en la playa y mostró cómo atravesó parte de esos días de descanso y reflexión, la modelo evitó abrir un espacio para que los usuarios opinen sobre las imágenes o vuelvan a poner el foco en su situación sentimental.

Foto: Instagram (@jprandi)

La decisión no pasó inadvertida, especialmente después de la enorme repercusión que tuvo su separación de Ortega y de las distintas versiones que circularon alrededor del abrupto final de la pareja.

Foto: Instagram (@jprandi)

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FILTRARON LA PROHIBICIÓN DE JULIETA PRANDI A EMANUEL ORTEGA QUE HABRÍA DETONADO LA RELACIÓN: “ÉL NO PODÍA...”

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo explosivo. Mientras la modelo mantiene firme su decisión de terminar la relación y ambos se encaminan al divorcio, salió a la luz una supuesta condición que habría generado fuertes tensiones en el matrimonio.

La información fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde la conductora contó cuál habría sido el límite que Prandi le puso a su pareja en el último tiempo y que habría quedado en el centro de la polémica por el encuentro del cantante con Josefina Lynch: “Ella le tenía prohibido grabar con chicas y, si lo hacía, tenía que avisarle”, disparó Yanina, al describir las reglas que, según su versión, existían dentro de la pareja.

Según relató la conductora, el conflicto se habría desatado cuando Prandi vio una historia de Instagram publicada por Josefina Lynch desde el estudio de grabación de Emanuel Ortega.

Foto: Instagram (@jprandi)

La imagen habría despertado la furia de la modelo, que interpretó la situación como una falta de sinceridad por parte de su marido: “Cuando Prandi la vio, le escribió a Emanuel y le dijo que no lo quería ver más, que era un mentiroso y que no volviera a la casa. Y lo bloqueó de todos lados”, contó.

La versión sumó así un nuevo elemento a la ruptura: más allá de lo que habría ocurrido durante aquella jornada de grabación, el foco quedó puesto en la falta de comunicación y en los límites que, según trascendió, existían entre los integrantes de la pareja.