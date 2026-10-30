La sospecha de que Emanuel Ortega tuvo un affaire con Josefina Lynch decantó en la decisión de Julieta Prandi de terminar el matrimonio, y ahora un amigo de la cantante echó leña al fuego.

“La realidad es que acá Emanuel se la mandó“, afirmó Panni Margot en Mitre Live.

Luego el confidente aclaró a Juan Etchegoyen: “Se la mandó en un tema de falta de comunicación. Eso es todo”.

El confidente de Josefina Lynch mandó al frente a Emanuel Ortega

“Le habían dicho que no. Pero ¿por qué lo van a restringir? Hay un tema de inseguridad. De un dolor que viene de atrás, que genera este tipo de cuestiones, como incluso hasta revisar un celular".

“Es triste el tema de cómo una falta de comunicación puede llegar a estos niveles ¿no? De poder incluso romper un vínculo”.

Con lo cual, se mantuvo en línea con el discurso de Lynch respecto de que Josefina no tuvo sexo con Ortega, como intuyó Prandi: “No hubo nada”.

Qué pasó entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega

Al recordar que Josefina fue pareja de Joaquín Levinton y no se jactaba de eso, el muchacho explicó: “La realidad es que ella fue a hacer lo que ella quería hacer. Lo que tenía que hacer, que fue a grabar, porque se le extendió la oportunidad de grabar”.

“Es alguien que justamente se dedica a lo suyo y nada más. Si la situación hubiese sido que fuese un pibe, todo sería completamente distinto”, cerró el amigo de Josefina Lynch.