Yanina Latorre no se guardó nada. En Sálvese Quien Pueda, la conductora analizó la versión de un supuesto encuentro íntimo que involucra a Emanuel Ortega, Josefina Lynch y la hermana de ella, y expresó su indignación por cómo se habría interpretado el encuentro entre las jóvenes y el cantante.

Durante el programa, Yanina planteó lo que le genera que se haya especulado con el famoso encuentro en el estudio de grabación del artista que habría desencadenado en la ruptura del matrimonio: “A mí lo que me duele es que acá hay una chica de 25 años”, comenzó diciendo.

“Claro, van dos chicas lindas a grabar. Son dos pu... que se enfiestan. Van dos tipos y no pasa nada”, agregó, contundente con su postura.

Foto: Captura (América)

Con esa expresión, la conductora apuntó contra lo que considera un doble estándar a la hora de juzgar determinadas situaciones sexuales: una vara para las mujeres y otra para los hombres.

¡Clarito!

Yanina Latorre: “Claro, van dos chicas lindas a grabar. Son dos pu... que se enfiestan. Van dos tipos y no pasa nada”.

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JOSEFINA LYNCH HABLÓ TRAS LA FILTRACIÓN DE SUS CHATS CON EMANUEL ORTEGA

Josefina Lynch decidió romper el silencio y expresar toda su bronca por los rumores que la señalaron como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. En una entrevista con Sálvese Quien Pueda, la joven de 25 años contó que atravesó semanas difíciles y apuntó contra las versiones que circularon sobre su vida privada y la de su familia.

“Fueron unas semanas tremendas. La estuve pasando mal”, reconoció. Sin embargo, el punto que más indignación le generó no fue solamente el rumor de un supuesto vínculo con el cantante, sino las versiones que involucraron a su hermana.

Visiblemente molesta, Lynch dejó en claro que siente que se cruzó un límite que no está dispuesta a tolerar: “Yo conozco que hay mentiras, rumores, todo lo que quieras. Me puedo llegar a bancar si inventan que yo estuve con un hombre casado, que no es cierto. Pero que me digan que tuve sexo con mi hermana... Estamos todos locos”, disparó.

Durante la charla con el ciclo conducido por Yanina Latorre, la joven cuestionó que la polémica haya alcanzado a una persona que, según explicó, mantiene un perfil bajo y no pertenece al ambiente artístico: “Mi hermana es re bajo perfil, no es modelo, como dijeron, es psicóloga”, aclaró, indignada por la difusión de su identidad y de imágenes suyas en medio de las versiones.

Josefina Lynch (Foto: captura América TV)

Y fue todavía más contundente al explicar las consecuencias que, según ella, podría tener esa exposición para su familiar: “Vos imaginate que agarraron su foto, la ponían ahí en grande, su nombre, no sé qué. No, no. O sea, ahí no la llaman más, ¿me entendés?”. En otro tramo de la entrevista, Josefina se refirió a cómo había comenzado el contacto con Emanuel Ortega y confirmó que Ana Paula Dutil (ex de Emanuel) le había pasado el teléfono del músico el mismo día en que ella le escribió.

Consultada sobre la actitud del cantante durante aquellos intercambios, aseguró que hubo algo que le llamó particularmente la atención: la falta de comunicación posterior: “No me dijo nada y, al mismo tiempo, me sorprendió que no me diga nada en ese sentido, como que en ningún momento se disculpó”, sostuvo.

Además, reveló que tampoco recibió un mensaje cuando las versiones comenzaron a involucrar a su hermana. “Cuando salió lo de mi hermana tampoco se comunicó conmigo”, afirmó.

Julieta Prandi. Foto: Instagram (@jprandi)

Además, la joven contó que recientemente participó de un trabajo relacionado con el modelaje y que allí le comentaron que, debido a todo lo que se había dicho sobre ella, estuvieron cerca de dejarla afuera: “Me dijeron: ‘Qué bueno que viniste, trabajaste súper bien y encima, por todo lo que estaba pasando, por todo lo que dijeron que estaba pasando, casi te bajan’”, relató.

Y cerró con una frase que sintetizó su principal reclamo y visiblemente molesta: “Estoy hablando de mi apellido, que se esté metiendo con mi familia, eso es cualquier cosa”.