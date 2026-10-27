El furioso descargo de Josefina Lynch tras la versión de “trío sexual” con Emanuel Ortega (captura de Instagram)

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega generó un fuerte revuelo mediático tras ser vinculada a supuestas infidelidades y Josefina Lynch, acusada de tercera en discordia, se hartó.

En medio de los rumores que apuntaron directamente contra Lynch y su hermana Tita, la cantante se expresó con un contundente descargo en Instagram.

Josefina Lynch (Foto: captura América TV)

El descargo furioso de Josefina Lynch en Instagram

Frente a las versiones de un supuesto vínculo íntimo y un “trío sexual” difundidas en programas de espectáculos, como SQP, Josefina Lynch usó sus historias de Instagram para ponerle un freno a las especulacionesy defender a su familia.

“Durante estos días me abstuve de hablar más de lo que ya hice porque pensé que era lo mejor. Pero no puedo permitir que se metan con mi familia”, expresó.

“Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó”, detalló Lynch.

El furioso descargo de Josefina Lynch tras la versión de “trío sexual” con Emanuel Ortega (captura de Instagram)

El furioso descargo de Josefina Lynch tras la versión de “trío sexual” con Emanuel Ortega (captura de Instagram)

Crítica al “circo mediático” y pedido de disculpas

Lynch apuntó con dureza contra quienes inventaron las versiones y cuestionó la mirada machista de los medios de comunicación: “La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas”.

“Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que two mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo”, sentenció.

Por último, reflexionó sobre el impacto de la exposición en las personas y cuestionó si un caso similar se trataría de la misma manera: “Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres (más aún, hermanos) recibirían las mismas acusaciones aberrantes... Del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales”.