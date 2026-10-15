El revuelo alrededor de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse, sumó un nuevo capítulo. En medio de las versiones que circularon en los últimos días y que la apuntaron como una supuesta tercera en discordia, Josefina Lynch decidió romper el silencio y hacer un contundente descargo en sus redes sociales.

La joven utilizó sus historias de Instagram para desmentir las versiones que la relacionaron sentimentalmente con el músico y dejar en claro cuál fue el vínculo que los unió. Sin vueltas, negó haber tenido una relación amorosa con él y explicó que el contacto entre ambos estuvo ligado a un proyecto musical en el que se encuentra trabajando: “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó Lynch en una de sus publicaciones.

Luego, profundizó sobre su relación con el hijo de Palito Ortega y fue tajante: “Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@josefinalynch_) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Para despejar cualquier duda sobre la naturaleza de ese acercamiento, la cantante agregó: “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”.

Lejos de alimentar la polémica, Josefina también explicó por qué decidió pronunciarse públicamente. Según sostuvo, le parecía necesario aclarar una versión que consideró falsa, especialmente porque involucraba a personas que atraviesan un momento personal delicado: “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”, escribió en otra de sus historias.

Foto: Captura de Instagram Stories (@josefinalynch_) Por: Fabiana Lopez

Además, dejó en claro que no tiene intención de profundizar el conflicto ni de opinar sobre cuestiones privadas de la pareja: “Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”, remarcó.

En el cierre de su descargo, la cantante eligió bajar el tono de la controversia y dirigirse a todos los involucrados, incluidos quienes difundieron la versión que la puso en el centro de las miradas: “Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”, concluyó.

Josefina Lynch: “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”.

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SE CONOCIÓ QUIÉN SERÍA LA VERDADERA TERCERA EN DISCORDIA EN LA SEPARACIÓN DE PRANDI Y EMANUEL ORTEGA: “ES IGUAL A JULIETA”

La sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo y explosivo capítulo. A pocos días de que la conductora anunciara que había decidido dar un paso al costado de su matrimonio, Karina Iavícoli reveló en LAM quién sería la tercera en discordia y contó detalles de la situación que habría provocado el quiebre definitivo de la pareja.

Según la información que compartió la panelista en el programa de América, se trataría de Josefina Lynch, expareja del músico Joaquín Levinton, quien habría mantenido intercambios de mensajes con Emanuel: “El detonante del divorcio de Julieta Prandi es Josefina Lynch. Es como una Julieta Prandi más joven”, aseguró Iavícoli, al dar a conocer el nombre de la joven que habría quedado involucrada en la crisis sentimental.

La periodista también sostuvo que Julieta habría encontrado mensajes entre su marido y Lynch que tendrían un tono sugestivo. De acuerdo con esa versión, el descubrimiento habría desencadenado una fuerte discusión entre los integrantes de la pareja.

Josefina Lynch. Foto: Instagram (@josefinalynch_)

Karina Iavícoli: “El detonante del divorcio de Julieta Prandi es Josefina Lynch. Es como una Julieta Prandi más joven”

La periodista agregó que, tras conocer esos intercambios, Prandi habría confrontado al cantante. La situación habría escalado durante el viernes y, según la versión expuesta en el ciclo, la pareja volvió a encontrarse el sábado y el domingo. Finalmente, el lunes Julieta habría tomado la decisión de pedirle a Emanuel que se fuera de la casa.

Josefina Lynch. Foto: Instagram (@josefinalynch_)

Otro de los detalles que aportó Iavícoli tuvo que ver con las publicaciones que Josefina habría compartido en sus redes sociales desde el estudio de grabación. Según relató, las historias mostraban a la joven en ese espacio y le habrían llamado la atención por el tono de las imágenes.

Por último, sostuvo que Lynch las habría eliminado después de advertir que ella había comenzado a seguirla: “Ella había subido esas historias que vemos del estudio, muy provocadora, y las borró cuando vio que yo la empecé a seguir”, cerró.