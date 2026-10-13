Julieta Prandi y Emanuel Ortega en los Martín Fierro de Radio | Créditos: Ciudad Magazine

Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendieron al anunciar su separación después de seis años de relación y apenas 28 días de haber pasado por el Registro Civil. La historia de amor, que comenzó durante la pandemia y parecía consolidarse con el matrimonio, llegó a su fin de manera inesperada.

CÓMO COMENZÓ LA HISTORIA DE AMOR DE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA

Todo comenzó en 2020, cuando Julieta Prandi y Emanuel Ortega empezaron a intercambiar mensajes a través de Instagram. Lo que inicialmente parecía una conversación casual terminó convirtiéndose en un romance que rápidamente tomó fuerza.

Después de varias charlas virtuales, decidieron intercambiar números de teléfono y profundizar el contacto. Meses más tarde, confirmaron públicamente que estaban juntos.

En una entrevista con la revista Gente, la conductora recordó cómo había vivido aquellos primeros encuentros. “Este amor llegó con total naturalidad, en el momento más oportuno”, aseguró en ese entonces.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: @jprandi)

Incluso se mostró convencida de que había encontrado a su compañero definitivo: “Siento que me enamoré para siempre”.

Lo curioso es que Julieta ya conocía al músico mucho antes de que comenzaran a hablar. Durante su adolescencia lo había visto en la novela EnAmorArte, que protagonizó junto a Celeste Cid en 2001, y reconoció que le resultaba muy atractivo. “Me parecía una bomba”, confesó.

LAS DECLARACIONES DE JULIETA PRANDI SOBRE EMANUEL ORTEGA QUE HOY COBRAN OTRO SENTIDO

A medida que avanzaba la relación, Prandi no ocultaba su felicidad. En distintas entrevistas destacó que había encontrado en Emanuel una persona con la que podía sentirse cómoda y construir un vínculo basado en la confianza.

“Con él no debo cambiar mi forma de ser, de hablar ni de organizarme”, había explicado sobre la dinámica de la pareja.

También resaltó algunas de las características que más le gustaban del cantante: “Es sencillo, honesto. Siento que hablamos el mismo idioma. Me enamora su simpleza”.

En aquella oportunidad, recordó el impacto que le había generado su primer encuentro cara a cara: “Lo miré a los ojos y ya no tuve dudas: era el hombre indicado”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega. (Foto: Movilpress)

El romance también representó una nueva etapa familiar para la modelo. Una vez que estuvo segura de sus sentimientos, decidió hablar con sus hijos, Mateo y Rocco, fruto de su anterior matrimonio con Claudio Contardi.

“Cuando estuve segura, se los conté. No tengo por qué ocultarlo. Apuesto a esta relación y a la verdad”, había manifestado.

DEL CASAMIENTO A LA RUPTURA EN APENAS 28 DÍAS

Después de seis años de relación, Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron formalizar su amor y se casaron por civil el 15 de septiembre de 2026.

La ceremonia parecía marcar el comienzo de una nueva etapa para la pareja, que había atravesado distintos momentos desde que comenzó su historia durante el aislamiento por la pandemia.

El comunicado de Julieta Prandi tras su separación (Foto: Instagram @jprandi)

Sin embargo, la felicidad matrimonial duró menos de un mes. El lunes 12 de octubre, Prandi confirmó que había decidido separarse del músico, una noticia que sorprendió por la cercanía con la boda.