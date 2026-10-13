En medio de todas las especulaciones que despertó la sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el cantante habló por primera vez ante las cámaras y reconoció que atraviesa un momento difícil.

En una nota con Sálvese Quien Pueda, el hijo de Palito Ortega se mostró incómodo al ser consultado sobre la ruptura y, aunque evitó profundizar en los motivos que llevaron a la pareja a separarse, dejó una frase que reflejó su estado de ánimo: “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar, son momentos”, expresó Emanuel, visiblemente afectado por la situación.

La declaración llegó luego de que el cronista Rodrigo Bar le preguntara si consideraba que la decisión de separarse había sido impulsiva y si existía la posibilidad de una reconciliación con Julieta, teniendo en cuenta que se habían casado hacía menos de un mes.

Emanuel Ortega. (Foto: @jprandi)

Durante el breve intercambio, el periodista hizo referencia al amor que la pareja se había demostrado públicamente y al poco tiempo que había transcurrido desde su casamiento. Sin embargo, Ortega prefirió no alimentar las especulaciones sobre una posible vuelta: “No tengo nada más para decir, les pido disculpas y sepan entender el momento, nada más”, respondió.

“Yo les respeto mucho su trabajo, lo súper entiendo, pero entiéndanme también a mí, por favor”, pidió. Y luego explicó cuál es su postura frente a la exposición mediática que generó la separación: “Es un momento que quisiera conservar en el ámbito de lo privado, porque es algo privado entre dos personas, nada más”.

“Perdón, en serio. No quiero pasar por antipático, no me gusta estar hablando de esta manera, pero no estoy de ánimo para hablar ni para nada por el estilo, de verdad”, cerró Emanuel, quien atinó a hablar brevemente detrás de una puerta.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: @jprandi)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA SORPRESIVA CONFESIÓN DE ANA PAULA DUTIL TRAS LA SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA Y JULIETA PRANDI

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones y, en medio de las especulaciones sobre los motivos de la ruptura, una de las personas que quedó inesperadamente en el centro de la escena decidió hablar. Ana Paula Dutil, exmujer del cantante y madre de sus hijos, rompió el silencio y rechazó las versiones que la vinculaban con la crisis de la pareja.

En una nota con Sálvese Quien Pueda, Ana Paula reconoció que la noticia de la separación la sorprendió, al igual que al resto, y manifestó su malestar por haber quedado involucrada en una historia sentimental de la que, según aseguró, no forma parte: “Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años. Una separación que fue de común acuerdo”, comenzó diciendo, contundente.

Durante la entrevista, la ex del artista explicó que los rumores sobre su supuesta influencia en los problemas de la pareja la sorprendieron y le generaron dolor: “Se habló mucho de como si yo tuviera que ver en toda esta cuestión o en la dificultad que ella podría haber tenido en este vínculo con él, y debo decir que no tengo nada que ver”, sostuvo.

“Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años. Una separación que fue de común acuerdo”.

Uno de los momentos más llamativos de la nota llegó cuando Dutil se refirió a su vínculo con Prandi: “No somos amigas, obviamente. No sé si llegaremos a serlo alguna vez, porque yo creo que esto se va a solucionar, ese es mi sentir”, expresó, dejando abierta la posibilidad de que la situación se aclare.

Además, desmintió cualquier conflicto personal con la modelo: “De Julieta, lo que puedo decir es que mis hijos la quieren muchísimo. Siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó. Y me lo dijo él. ‘Ella me empujó a que yo vuelva a grabar y vuelva a hacer canciones’”.

Y cerró, feliz por su presente: “La verdad es que no entiendo todo esto que pasó. Entiendo que si del entorno de ella creen algo de mi parte, pero no existe nada. Nada. Estoy enamorada de otra persona”.