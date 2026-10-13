La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones y, en medio de las especulaciones sobre los motivos de la ruptura, una de las personas que quedó inesperadamente en el centro de la escena decidió hablar. Ana Paula Dutil, exmujer del cantante y madre de sus hijos, rompió el silencio y rechazó las versiones que la vinculaban con la crisis de la pareja.

En una nota con Sálvese Quien Pueda, Ana Paula reconoció que la noticia de la separación la sorprendió, al igual que al resto, y manifestó su malestar por haber quedado involucrada en una historia sentimental de la que, según aseguró, no forma parte: “Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años. Una separación que fue de común acuerdo”, comenzó diciendo, contundente.

Durante la entrevista, la ex del artista explicó que los rumores sobre su supuesta influencia en los problemas de la pareja la sorprendieron y le generaron dolor: “Se habló mucho de como si yo tuviera que ver en toda esta cuestión o en la dificultad que ella podría haber tenido en este vínculo con él, y debo decir que no tengo nada que ver”, sostuvo.

“Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años. Una separación que fue de común acuerdo”.

Uno de los momentos más llamativos de la nota llegó cuando Dutil se refirió a su vínculo con Prandi: “No somos amigas, obviamente. No sé si llegaremos a serlo alguna vez, porque yo creo que esto se va a solucionar, ese es mi sentir”, expresó, dejando abierta la posibilidad de que la situación se aclare.

Además, desmintió cualquier conflicto personal con la modelo: “De Julieta, lo que puedo decir es que mis hijos la quieren muchísimo. Siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó. Y me lo dijo él. ‘Ella me empujó a que yo vuelva a grabar y vuelva a hacer canciones’”.

Y cerró, feliz por su presente: “La verdad es que no entiendo todo esto que pasó. Entiendo que si del entorno de ella creen algo de mi parte, pero no existe nada. Nada. Estoy enamorada de otra persona”.

“No somos amigas, obviamente. No sé si llegaremos a serlo alguna vez, porque yo creo que esto se va a solucionar”.

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SE CONOCIÓ CÓMO ESTÁ JULIETA PRANDI TRAS ANUNCIAR SU SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega generó sorpresa y abrió un sinfín de interrogantes sobre el futuro de una de las parejas que parecía más consolidada del ambiente artístico. En medio de las repercusiones y los comentarios en las redes sociales, Laura Ubfal contó cómo se encuentra la conductora y reveló detalles del delicado momento personal que atraviesa.

En el programa de streaming que sale por Bondi Live, la periodista se refirió a las versiones que circularon tras el anuncio y pidió cautela antes de sacar conclusiones sobre la intimidad de la pareja. Además, aseguró que Julieta está atravesando la situación con tristeza y que, por el momento, necesita tomar distancia para ordenar sus sentimientos: “Julieta está dolida, está triste, y lo que quiere es tomarse un tiempo”, expresó Ubfal, al explicar que la decisión de dar un paso al costado no necesariamente significa que la ruptura sea definitiva.

Además, la periodista se refirió a los comentarios que recibió Prandi en las redes sociales y cuestionó las críticas que surgieron alrededor de su decisión: “Le están dando con un caño a Julieta, la verdad. Las redes ya sabemos lo que son, digan lo que quieran, hablen lo que quieran. Cada pareja tiene sus códigos. Y evidentemente hay señores, maridos, como Ema en este caso, que es re buen tipo, yo lo conozco, que dicen ‘no va a volver a pasar’”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Instagram @jprandi)

“Hay veces que decís: ‘me equivoqué, no va a volver a pasar’. Y, bueno, a veces te duele que las cosas vuelvan a pasar. No estoy hablando de infidelidad”, explicó.

Y siguió: “Eso no quiere decir que no vuelvan, que sea para siempre, veremos, porque por algo se casaron, por algo cuando Ema le ofrece matrimonio, Juli lo acepta, después de seis años de estar juntos y de convivencia”, reflexionó Ubfal.

Laura Ubfal: “Julieta Prandi está dolida, está triste, y lo que quiere es tomarse un tiempo”.

Y cerró: “Yo estoy segura que Julieta va a hablar, pero se va a tomar unas horas, un tiempo, para ver dónde está parada, qué es lo que siente. Ya la vida la golpeó demasiado y está triste. Explotó y dijo ‘doy un paso al costado’. Un beso a Juli, y también un beso a Ema, porque para mí los dos son buena gente, y, bueno, espero que vuelvan a estar juntos”.