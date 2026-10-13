La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega generó sorpresa y abrió un sinfín de interrogantes sobre el futuro de una de las parejas que parecía más consolidada del ambiente artístico. En medio de las repercusiones y los comentarios en las redes sociales, Laura Ubfal contó cómo se encuentra la conductora y reveló detalles del delicado momento personal que atraviesa.

En el programa de streaming que sale por Bondi Live, la periodista se refirió a las versiones que circularon tras el anuncio y pidió cautela antes de sacar conclusiones sobre la intimidad de la pareja. Además, aseguró que Julieta está atravesando la situación con tristeza y que, por el momento, necesita tomar distancia para ordenar sus sentimientos: “Julieta está dolida, está triste, y lo que quiere es tomarse un tiempo”, expresó Ubfal, al explicar que la decisión de dar un paso al costado no necesariamente significa que la ruptura sea definitiva.

Además, la periodista se refirió a los comentarios que recibió Prandi en las redes sociales y cuestionó las críticas que surgieron alrededor de su decisión: “Le están dando con un caño a Julieta, la verdad. Las redes ya sabemos lo que son, digan lo que quieran, hablen lo que quieran. Cada pareja tiene sus códigos. Y evidentemente hay señores, maridos, como Ema en este caso, que es re buen tipo, yo lo conozco, que dicen ‘no va a volver a pasar’”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Instagram @jprandi)

“Hay veces que decís: ‘me equivoqué, no va a volver a pasar’. Y, bueno, a veces te duele que las cosas vuelvan a pasar. No estoy hablando de infidelidad”, explicó.

Y siguió: “Eso no quiere decir que no vuelvan, que sea para siempre, veremos, porque por algo se casaron, por algo cuando Ema le ofrece matrimonio, Juli lo acepta, después de seis años de estar juntos y de convivencia”, reflexionó Ubfal.

Y cerró: “Yo estoy segura que Julieta va a hablar, pero se va a tomar unas horas, un tiempo, para ver dónde está parada, qué es lo que siente. Ya la vida la golpeó demasiado y está triste. Explotó y dijo ‘doy un paso al costado’. Un beso a Juli, y también un beso a Ema, porque para mí los dos son buena gente, y, bueno, espero que vuelvan a estar juntos”.

Laura Ubfal: “Julieta Prandi está dolida, está triste, y lo que quiere es tomarse un tiempo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA DRÁSTICA DECISIÓN DE JULIETA PRANDI TRAS ANUNCIAR SU SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA QUE IMPACTÓ A TODOS

El lunes por la noche, Julieta Prandi hizo una publicación en sus redes sociales que nadie se esperaba: la modelo anunció su separación de Emanuel Ortega, a 3 semanas de su casamiento. La pareja se había casado el 15 de septiembre, en medio de rumores de mala relación con los familiares del cantante.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió Julieta en un comunicado que subió a sus historias de Instagram.

“Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, sostuvo. Además, dejó una frase que llamó la atención: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

El comunicado de Julieta Prandi tras su separación (Foto: Instagram @jprandi)

Si bien Julieta Prandi compartió el comunicado en sus historias de Instagram, la modelo tomó otra contundente decisión con respecto a sus redes sociales. En primer lugar, desactivó todos los comentarios de sus últimas publicaciones para que nadie pudiera opinar sobre su reciente decisión.

Pero, eso no fue todo. La modelo también sorprendió al borrar todas las fotos que tenía junto a Emanuel Ortega. Las publicaciones junto al músico eran varias ya que la pareja había confirmado su romance hace ya 6 años. Además, contaba con varias postales de su reciente boda.