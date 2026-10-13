La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo de repercusiones en las redes sociales. La expareja de Claudio Contardi y madre de uno de los hijos del exmarido de la modelo, publicó una serie de mensajes en X en los que cuestionó a la conductora y aseguró que tiene una historia que contar sobre los años en los que convivió con Contardi.

En sus publicaciones, la mujer apuntó contra Prandi, cuestionó su comportamiento y sostuvo que haber sido víctima de determinadas situaciones no exime a una persona de poder causar daño a otras. Además, manifestó su intención de declarar ante la Justicia para dar su versión de los hechos.

“Ojalá me convocara la Justicia para dar mi versión de los hechos que viví durante esos 12 años siendo testigo de connivencias y manipulaciones en las que ella era partícipe, perjudicando a menores, niños y adolescentes”, escribió PolitaPsi en uno de sus mensajes.

Las publicaciones aparecieron después de que se conociera la separación de Prandi y Ortega, quienes habían anunciado su casamiento menos de un mes antes de que trascendiera la ruptura.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: @Jprandi)

Catarata de mensajes contra Julieta Prandi

A través de su cuenta de X, PolitaPsi cuestionó a la modelo y conductora y la invitó públicamente a debatir sobre lo sucedido durante los años en los que estuvieron vinculadas por su relación con Claudio Contardi.

“¿Querés debatir verdades? Blanco sobre negro sobre cómo te venís manejando con la gente y familias con las que te involucrás?”, escribió, dirigiéndose directamente a Prandi.

Foto: captura de X

En otro mensaje, la mujer sostuvo que haber atravesado una situación dolorosa no impide que una persona también pueda causar daño.

Foto: captura de X

“A veces haber sido víctima de algo no te exime de la capacidad de daño ni de la toxicidad. Son cosas diferentes”, expresó.

Foto: captura de X

También hizo referencia a su hijo y al impacto que, según su relato, habría tenido en él el conflicto familiar.

Foto: captura de X

“Nunca olvidaré cómo destrozó injustamente a mi hijo, que nada tuvo que ver con su matrimonio de años”, publicó.

Foto: captura de X

En sus mensajes, PolitaPsi también manifestó su apoyo a Julieta Ortega, hermana de Emanuel Ortega, a quien describió como una persona coherente y destacó por su trato con las familias de sus hijos.

Las acusaciones sobre su convivencia con Claudio Contardi

En otra parte de la serie de publicaciones, PolitaPsi afirmó que durante su relación con Contardi vivió situaciones que calificó como extorsiones y cuestionó el trato que, según su versión, recibieron ella y su familia.

“Vivimos extorsiones”, escribió, al tiempo que aseguró que había sido parte de la historia familiar que involucra a Contardi y Prandi y que tenía mucho para contar sobre lo sucedido.

Además, sostuvo que había intentado hablar con la conductora sobre situaciones que involucraban a menores. En ese contexto, cuestionó el tratamiento mediático de la separación y apuntó contra medios de comunicación a los que acusó de respaldar una determinada versión de los hechos.

En otro mensaje, afirmó que había rogado que se hablara sobre determinadas situaciones que involucraban a los hijos de las personas involucradas y expresó su intención de contar públicamente lo que, según ella, ocurrió.

También apuntó contra Prandi por lo que consideró un trato injusto hacia su familia y aseguró que tenía mucho conocimiento sobre aquellos episodios.

Hasta el momento, las publicaciones constituyen el testimonio y las acusaciones de PolitaPsi en redes sociales. Sus dichos no deben interpretarse como hechos judicialmente acreditados.

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La polémica se conoció luego de que trascendiera la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, quienes se habían casado recientemente, después de varios años de relación.

La noticia generó repercusiones en el mundo del espectáculo y motivó comentarios en redes sociales. En ese escenario, las publicaciones de PolitaPsi incorporaron al debate el conflicto familiar que involucra a la conductora y a su exmarido, Claudio Contardi.

La mujer aseguró que tiene una historia que contar sobre los años en los que estuvo vinculada a Contardi y expresó su deseo de que la Justicia le permita dar su versión.

Por ahora, sus mensajes en X sumaron un nuevo foco de controversia alrededor de la separación de Prandi y Ortega, mientras sus acusaciones deben ser consideradas como declaraciones de su autora y no como conclusiones comprobadas.