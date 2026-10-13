El lunes por la noche, Julieta Prandi hizo una publicación en sus redes sociales que nadie se esperaba: la modelo anunció su separación de Emanuel Ortega, a 3 semanas de su casamiento. La pareja se había casado el 15 de septiembre, en medio de rumores de mala relación con los familiares del cantante.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió Julieta en un comunicado que subió a sus historias de Instagram.

“Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, sostuvo. Además, dejó una frase que llamó la atención: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

El comunicado de Julieta Prandi tras su separación (Foto: Instagram @jprandi)

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ JULIETA PRANDI TRAS SU SEPARACIÓN

Si bien Julieta Prandi compartió el comunicado en sus historias de Instagram, la modelo tomó otra contundente decisión con respecto a sus redes sociales. En primer lugar, desactivó todos los comentarios de sus últimas publicaciones para que nadie pudiera opinar sobre su reciente decisión.

(Foto: Instagram @jprandi)

Pero, eso no fue todo. La modelo también sorprendió al borrar todas las fotos que tenía junto a Emanuel Ortega. Las publicaciones junto al músico eran varias ya que la pareja había confirmado su romance hace ya 6 años. Además, contaba con varias postales de su reciente boda.