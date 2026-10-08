Julieta Prandi habló sin vueltas sobre uno de los rumores que rodearon el comienzo de su relación con Emanuel Ortega: las versiones que aseguraban que el cantante todavía estaba en pareja con Ana Paula Dutil cuando comenzó su historia de amor con la modelo.

En una nota para Sálvese Quien Pueda, la conductora fue consultada por las fechas de la separación y por las declaraciones que la expareja del músico había realizado tiempo atrás. Lejos de esquivar la polémica, Prandi dio su versión de los hechos y fue categórica al explicar cómo conoció a su actual pareja: “Cuando lo conocí a Emanuel, ellos estaban separados. De hecho, hacía ya un tiempo, y estaban todavía bajo el mismo techo”, aseguró.

Según relató, Ortega ya tenía planeado volver al país y la separación con Dutil venía de antes: “Habían vendido la casa, se venían para acá, y él iba a poner su estudio de grabación. Y ahí nos conocimos”, explicó.

Foto: Captura (América)

Ante las versiones que pusieron bajo la lupa el inicio de su romance, Prandi buscó dejar en claro que no tuvo ninguna responsabilidad en la ruptura del cantante con la madre de sus hijos: “No tengo nada que ver con esa pelea, ni con esa separación que ya venía hace mucho tiempo”, sostuvo.

De esta manera, la modelo defendió su versión sobre la cronología de los hechos y desmintió que su vínculo con el músico se hubiera iniciado mientras él todavía estaba en pareja con Dutil: “Yo voy a respetar toda la vida a la expareja de Emanuel y a la mamá de sus hijos, tiene todo mi respeto, es todo mi cariño. Tenemos una relación cordial y de mucho respeto”, cerró.

Foto: Instagram (@anapauladutil)

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SE SUPO POR QUÉ LOS HERMANOS DE EMANUEL ORTEGA NO FUERON AL CASAMIENTO CON JULIETA PRANDI

Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el “sí” este martes en una ceremonia civil realizada en San Isidro. La pareja celebró su casamiento rodeada por sus familiares y amigos más íntimos, aunque hubo algunas ausencias que llamaron la atención: los hermanos del músico no estuvieron presentes en la boda.

La situación generó preguntas entre los medios que cubrieron el casamiento, especialmente porque la ceremonia fue organizada con poco tiempo de anticipación. En diálogo con Intrusos, Palito Ortega y Evangelina Salazar se mostraron felices por el nuevo paso que dio su hijo junto a Julieta y explicaron qué ocurrió con los hermanos de Emanuel: “La verdad es que estamos muy felices y ellos también, que es lo más importante”, expresó Evangelina, visiblemente emocionada.

Por su parte, Palito destacó la importancia del momento familiar: “Gracias por estar presente acá acompañándonos en este día tan importante para nosotros de ver a nuestros hijos que van haciendo su vida, van formando su familia y gracias a Dios los podemos acompañar”.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

El cronista del ciclo de América hizo referencia a que varias personas habían recibido la noticia del casamiento recién durante la noche del lunes, apenas unas horas antes de la ceremonia: “Sí, a nosotros nos avisaron, claro. Mis hijos tenían todos compromisos”, explicó Palito Ortega cuando le consultaron por la ausencia de sus hijos.

“Llamó la atención eso”, observó el periodista. Sin embargo, Evangelina Salazar se encargó de aclarar la situación y dejó en claro que no había que buscar un conflicto detrás de las ausencias: “Sí, pero creo que Julieta está por venir, que es la que puede”, respondió la actriz, haciendo referencia a Julieta Ortega, hermana de Emanuel.

De esta manera, según explicaron los propios padres del músico, la ausencia de algunos de sus hijos estuvo relacionada con compromisos previos y con el poco tiempo de anticipación con el que se conoció la noticia del casamiento.