Julieta Prandi salió al cruce de los rumores que la daban separada de Emanuel Ortega y, en diálogo con LAM, dejó en claro que la relación sigue en pie. La modelo contó que se enteró de las versiones por mensajes que le llegaron mientras cenaba en su casa y aseguró que la noticia la tomó completamente por sorpresa.

“Se acaba de ir Manu”, respondió la conductora cuando le preguntaron por el estado de su corazón. “Ayer estábamos cenando en casa, empezaron con esos mensajes. Me empezó a estallar el teléfono, así que nada, estamos bien”, dijo dejando en claro que no hay crisis.

Prandi explicó que no es la primera vez que escucha versiones sobre una supuesta ruptura con Ortega. “Creo que es la tercera vez que me vienen a buscar por lo mismo”, señaló, visiblemente molesta por la insistencia mediática.

Julieta Prandi habló de los rumores de separación de Emanuel Ortega (Foto: captura de América).

Sobre cómo vive la exposición y los comentarios sobre su vida privada, fue contundente: “Me molesta y me molesta dar explicaciones”.

QUÉ DIJO JULIETA PRANDI SOBRE LAS REDES SOCIALES Y OTROS RUMORES

Consultada sobre si seguía a Emanuel Ortega en redes sociales, Julieta Prandi fue tajante: “Seguimos igual. A ver, no tengo por qué explicar lo que hago con mis redes. Ya, hasta acá es el límite, me parece. A quién sigo o dejo de seguir es un montón”.

También desmintió cualquier vínculo con el cantante de Airbag, Guido Sardelli, con quien se relacionó en el pasado: “Salí en el 2020 con él, hoy vivo con Emanuel y me acaba de dejar en la radio”.

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