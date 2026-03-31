La forma en que India Ortega (20) procesó la separación de sus padres, Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega, al mismo tiempo de los problemas de salud mental de su mamá, el romance de su papá con Julieta Prandi y la radicación definitiva en Argentina la obligó a plantarse en un fuerte pedido.

“Para mí es normal que los padres se peleen. Y yo un día la agarré a mi mamá y le dije, si ustedes están juntos por nosotros... Si no son felices... Ya está“, reveló la cantante desde el living de Puro Show.

“Se notaba que ya no era el mismo amor que era antes, que ya estaban por el hecho de hacer que la casa sea unida. La puesta en escena”, contó.

India Ortega, la hija de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega.

Lo sorprendente es que la también modelo recordó que “tenía 14 años” cuando encaró a su mamá.

La reacción de Ana Paula Dutil al planteo de su hija India Ortega

“Me lo agradeció, porque ella me dijo como que los dos, o ella de su lado, como que sostenía esa relación también en parte por sus hijos, porque quería que sus hijos tengan a los padres unidos”.

Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil. (Foto: Ciudad)

“Yo desde el día uno entendí que una familia unida no necesariamente tiene que ser en una casa. Pueden estar separados cada uno con su mundo, con sus parejas nuevas, y no tiene nada de malo. Y vamos a seguir siendo una familia”.

La adaptación de India Ortega a su nueva vida en Argentina

“Para mí fue re difícil venir a la Argentina. Los primeros dos meses estuve muy negada a darle una oportunidad a la nueva vida acá”, admitió.

India, Emanuel y Bautista Ortega. (Foto: Movilpress)

“Porque viví 10 años en Estados Unidos; tenía a todos mis amigos; mis papás se habían separado; llegué y mi papá ya estaba de novio; era toda una vida nueva; conocer gente nueva. Medio que aprender un idioma nuevo, porque yo hablaba más inglés que español”, cerró India Ortega con total transparencia.