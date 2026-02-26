A poco más de seis meses de que su ex pareja, el empresario Claudio Contardi, fuera condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico, Julieta Prandi volvió a hacer público un nuevo frente de conflicto: el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de sus hijos.

La modelo utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para dirigirse directamente al Juzgado Número 2 de San Isidro, donde se tramita el expediente que inició hace casi cuatro años para reclamar los alimentos correspondientes.

QUÉ DIJO JULIETA PRANDI

“Hoy me desperté con ganas de charlar con el Juzgado Número 2 de San Isidro. ¿Sería mucha molestia que, después de reclamar alimentos durante cuatro años, finalmente tomen las medidas correspondientes para que mis hijos reciban su cuota? Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre”, escribió Prandi en su publicación.

En el mismo descargo, insistió en la desigualdad que implica afrontar sola las responsabilidades económicas vinculadas a la crianza de sus hijos: “Muchas gracias señora jueza. Usted entenderá que no es justo que una madre sostenga todo de por vida”, agregó.

Julieta Prandi le reclama 4 años de cuota alimentaria a su ex. Crédito: X

Según detalló en otro posteo, el reclamo por la cuota alimentaria fue iniciado el 29 de marzo de 2022 en el departamento judicial de San Isidro, sin que hasta el momento —de acuerdo a su denuncia— se hayan tomado medidas efectivas para garantizar el cumplimiento del pago.